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Hadise "Ben bu Beren'i yerim" sözlerine tepki gösterdi! "Bu pis düşüncelere..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.06.2024 07:09
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Geçtiğimiz günlerde bir muhabirin Beren Saat'i teknede görüntülerken "Ben bu Beren'i yerim" demesi ekrana yansımıştı. Skandallar ifadelere bir tepki de Hadise'den geldi.

Hadise "Ben bu Beren'i yerim" sözlerine tepki gösterdi! "Bu pis düşüncelere..."

Başarılı oyuncu Beren Saat geçtiğimiz hafta eşi Kenan Doğulu ile tekne tatiline çıkmıştı. Teknede güneşin ve denizin tadını çıkaran çiftten Beren Saat denize girerken görüntülenmişti.

Ekrana yansıyan görüntülerde bir muhabirin oyuncuya dair çirkin ifadeleri dikkat çekti. Muhabirin "Ben bu Beren'i yerim" sözleri büyük tepki aldı.

Ekran Alıntısı

Hadise de işini hakkıyla yapan emekçileri tenzih ettiğini belirterek sert ifadeler kullandı.

"Ben bu Beren'i yerim..." Muhabirin sözleri tepki çekti "Ben bu Beren'i yerim..." Muhabirin sözleri tepki çekti

"İŞTE KADINA TACİZ..."

"Bu pis düşüncelere röportaj vermek zorunda değilim" diyen Hadise, "Hadise bir daha neden magazincilerle röportaj yapmıyor dediğinizde aklınıza bu video gelsin" sözleriyle dikkat çekti.

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı "İşte kadına taciz, işte özel hayata tecavüz!" dedi.

Vitrin


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Beren Saat Hadise
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