Hadise "Ben bu Beren'i yerim" sözlerine tepki gösterdi! "Bu pis düşüncelere..."

Başarılı oyuncu Beren Saat geçtiğimiz hafta eşi Kenan Doğulu ile tekne tatiline çıkmıştı. Teknede güneşin ve denizin tadını çıkaran çiftten Beren Saat denize girerken görüntülenmişti.

Ekrana yansıyan görüntülerde bir muhabirin oyuncuya dair çirkin ifadeleri dikkat çekti. Muhabirin "Ben bu Beren'i yerim" sözleri büyük tepki aldı.

Hadise de işini hakkıyla yapan emekçileri tenzih ettiğini belirterek sert ifadeler kullandı.

"İŞTE KADINA TACİZ..."

"Bu pis düşüncelere röportaj vermek zorunda değilim" diyen Hadise, "Hadise bir daha neden magazincilerle röportaj yapmıyor dediğinizde aklınıza bu video gelsin" sözleriyle dikkat çekti.

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı "İşte kadına taciz, işte özel hayata tecavüz!" dedi.





