Beren Saat'i teknede görüntülediler! Muhabirin "Ben bu Beren’i yerim" sözleri büyük tepki çekti

2014 yılında Los Angeles'ta dünyaevine giren ve mutlu beraberlikleri süren Kenan Doğulu-Beren Saat çifti geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yapmıştı.

Teknelerinde güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülenen çiftten Beren Saat denize girerken de görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDE

Ancak görüntülere yansıyan muhabirlerin diyalogları sosyal medyada büyük tepki çekti.

Beren Saat'in her hareketini kameraya alan muhabirlerden biri "Ben Beren'i yerim" diyerek şoke etti.

Bu sözler sonrası o görüntüler sosyal medyada paylaşılarak "Bu röntgenciliktir", "Bu ne saygısızlık", "Rezillik ya" yorumları yapıldı.







