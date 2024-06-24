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  4. Beren Saat'i teknede görüntülediler! Muhabirin "Ben bu Beren’i yerim" sözleri büyük tepki çekti

Beren Saat'i teknede görüntülediler! Muhabirin "Ben bu Beren’i yerim" sözleri büyük tepki çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.06.2024 15:00
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Şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Beren Saat son olarak tekne tatili yaparken görüntülenmişti. Beren Saat’i görüntüleyen bir muhabirin “Ben bu Beren’i yerim” sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Beren Saat'i teknede görüntülediler! Muhabirin "Ben bu Beren’i yerim" sözleri büyük tepki çekti

2014 yılında Los Angeles'ta dünyaevine giren ve mutlu beraberlikleri süren Kenan Doğulu-Beren Saat çifti geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yapmıştı.

Teknelerinde güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülenen çiftten Beren Saat denize girerken de görüntülendi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDE

Ancak görüntülere yansıyan muhabirlerin diyalogları sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Beren Saat'in her hareketini kameraya alan muhabirlerden biri "Ben Beren'i yerim" diyerek şoke etti.

Bu sözler sonrası o görüntüler sosyal medyada paylaşılarak "Bu röntgenciliktir", "Bu ne saygısızlık", "Rezillik ya" yorumları yapıldı.


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Beren Saat
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