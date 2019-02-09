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Hadise bornozlu paylaşımıyla dikkat çekti!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 09.02.2019 00:30 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Hadise son olarak, kuaförüyle yatak üstünde çekildiği videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Hadise, üzerinde bornozla yatak üstünde kuaförü Sait Ersan'la zıplarken çekildiği videoyu Instastory'den paylaştı.

Videoda Hadise'nin neşeli halleri dikkat çekti.

Hadise geçtiğimiz gün de Bostancı konserinde çekilen bir dans videosunı 'Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki?' notuyla paylaşmıştı.


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Hadise hadise instagram

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