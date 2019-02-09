Hadise bornozlu paylaşımıyla dikkat çekti!

Hadise, üzerinde bornozla yatak üstünde kuaförü Sait Ersan'la zıplarken çekildiği videoyu Instastory'den paylaştı.
Videoda Hadise'nin neşeli halleri dikkat çekti.
Hadise geçtiğimiz gün de Bostancı konserinde çekilen bir dans videosunı 'Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki?' notuyla paylaşmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri kırmadı!
Minibüs bekleyen lise öğrencisini taciz eden sapık yakalandı
Mehmet Ali Erbil'den ilk mesaj! Hastaneden paylaştı!
Türkiye’yi sarsan yasak aşk cinayetinde karar verildi!
Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!
Efsaneleşen dizi Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i düğünde ortaya çıktı! O Beşir'den eser kalmamış
10 yaşındaki küçük kıza yaptıkları pes dedirtti!
Kadın veli öğretmene bıçak ve falçata ile saldırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum