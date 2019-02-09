Hadise bornozlu paylaşımıyla dikkat çekti!

Hadise, üzerinde bornozla yatak üstünde kuaförü Sait Ersan'la zıplarken çekildiği videoyu Instastory'den paylaştı.

Videoda Hadise'nin neşeli halleri dikkat çekti.

Hadise geçtiğimiz gün de Bostancı konserinde çekilen bir dans videosunı 'Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki?' notuyla paylaşmıştı.



