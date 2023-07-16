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Hadise dekoltesine zoom yaptı! Sosyal medyada yorum yağdı

16.07.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak Alanya'da konser veren Hadise göğüs dekoltesine zoom yapınca takipçilerinden eleştiri aldı.

Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen fakat 5 ay sonra boşanan ünlü şarkıcı Hadise, gerek sahnelerinde tercih ettiği kombinleriyle gerekse sosyal medya hesabında yayınladığı tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Verdiği konserlerle adından söz ettiren Hadise, konserinde bu sefer siyah bir kostüm tercih etti.

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Hadise'nin göğüs dekoltesi de oldukça iddialıydı. Konser sonrasında pozlarını paylaşan Hadise göğüs dekoltesine zoom yapınca hayranlarından tepki gördü.

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Hadise'nin pozlarını görenler "Her şeyi anlarım da ikinci fotoğraf?, "2. fotoğraf ne mana?" yorumlarında bulundu.

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Hadise mehmet dinçer ünlü şarkıcı

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