Hadise dekoltesine zoom yaptı! Sosyal medyada yorum yağdı

Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen fakat 5 ay sonra boşanan ünlü şarkıcı Hadise, gerek sahnelerinde tercih ettiği kombinleriyle gerekse sosyal medya hesabında yayınladığı tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Verdiği konserlerle adından söz ettiren Hadise, konserinde bu sefer siyah bir kostüm tercih etti.

Hadise'nin göğüs dekoltesi de oldukça iddialıydı. Konser sonrasında pozlarını paylaşan Hadise göğüs dekoltesine zoom yapınca hayranlarından tepki gördü.

Hadise'nin pozlarını görenler "Her şeyi anlarım da ikinci fotoğraf?, "2. fotoğraf ne mana?" yorumlarında bulundu.



