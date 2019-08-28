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Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 00:38 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram ve YouTube üzerinden paylaştığı videoyla "Benim hayatım ve benim vücudum" mesajı verdi. Hadise videoda makyajsız haliyle dikkat çekti.

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden olan Hadise, bu defa bu kez Instagram ve YouTube hesaplarından videolu gönderme yaptı.

Instagram üzerinden kısa bir video yayınlanan Hadise, YouTube kanalından ise videonun uzun halini yayınladı. Videoda makyajını silen Hadise kadınlara mesaj gönderdi.

"BENİM NASIL GÖRÜNDÜĞÜMDEN KİME NE?"
Hadise paylaşımında şunları yazdı:
"Benim nasıl göründüğümden kime ne? Benim hayatım benim vücudum değil mi, size söz hakkı veren kim?
Ben Hadise.
Şu an benim ismimi unutun.
Ben bir kadınım, özgür bir kadın.
Acıları olan ama gülmekten vazgeçmeyen.
Dans etmekten korkutulan ama boyun eğmeyen!
Hayattan endişe eden ama yaşamayı seven!
Çevresi kalabalık ama yalnız yürüyen.
Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem.
Benim nasıl göründüğümden kime ne?
Benim hayatım ve benim vücudum değil mi?
Size söz hakkını veren kim?
Makyajı severim ama istersem makyajlı istersem makyajsız gezerim.
Lütfen sen de korkma, hayatına karıştırma.
Kendini sev.
Kendine güven.
Nasıl istersen onu yaşa! Ve gülmeyi asla unutma!
Olur mu?"

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