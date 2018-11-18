Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Bir süredir albüm çıkarmak için stüdyoya kapanan Ebru Gündeş sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu!

Albüm çıkarma telaşı içinde olan 44 yaşındaki Gündeş, bir süre önce mini bir operasyonla dudaklarını kalınlaştırdı. Hadise ve Meryem Uzerli gibi artık Gündeş de köfte dudaklı.

Gündeş'in paylaşımlarına takipçilerinden yorum yağdı.

Köfte dudak modasını ilk başlatan isim Meryem Uzerli olmuştu. Bu akıma ardından Gülşen, Merve Boluğur ve Hadise katılmıştı. Listeye dahil olan son isim Ebru Gündeş oldu.

