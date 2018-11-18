MAGAZİN

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.11.2018 10:12 | Son Güncelleme

Köfte dudak modasına Hadise'den sonra Ebru Gündeş de uydu... Albüm hazırlığındaki Gündeş son halini Instagram hesabından paylaştı

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Bir süredir albüm çıkarmak için stüdyoya kapanan Ebru Gündeş sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu!

Albüm çıkarma telaşı içinde olan 44 yaşındaki Gündeş, bir süre önce mini bir operasyonla dudaklarını kalınlaştırdı. Hadise ve Meryem Uzerli gibi artık Gündeş de köfte dudaklı.

Capture

Gündeş'in paylaşımlarına takipçilerinden yorum yağdı.

tkt

Köfte dudak modasını ilk başlatan isim Meryem Uzerli olmuştu. Bu akıma ardından Gülşen, Merve Boluğur ve Hadise katılmıştı. Listeye dahil olan son isim Ebru Gündeş oldu.

Genelevleriyle ünlü sokakta şok yasak!Genelevleriyle ünlü sokakta şok yasak!
Hailey Baldwin soyadını değiştirdi akıllara Şeyma Subaşı geldiHailey Baldwin soyadını değiştirdi akıllara Şeyma Subaşı geldi
Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Hadise

En Çok Okunan Haberler

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

Bir yaşındaki bebeğini döverek öldüren anne: Canım istedi!

Bir yaşındaki bebeğini döverek öldüren anne: Canım istedi!

ÖSO Fırat'ın doğusundaki operasyon için hazır!

ÖSO Fırat'ın doğusundaki operasyon için hazır!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
ebru da para çok. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedi kocası yıllarca
Simdi daha iyi kırnata üflersin rezaya
iki asalak ve gereksiz insan
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydan Şener yıllara meydan okuyor!

Aydan Şener yıllara meydan okuyor!

Marcus Piggott ve Mert Alaş'a ödül!

Marcus Piggott ve Mert Alaş'a ödül!

Emily Ratajkowski'den cesur pozlar

Emily Ratajkowski'den cesur pozlar

Hailey Baldwin soyadını değiştirdi akıllara Şeyma Subaşı geldi

Hailey Baldwin soyadını değiştirdi akıllara Şeyma Subaşı geldi

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Işın Karaca-İrem Derici polemiğine Esin Övet de dahil oldu

Işın Karaca-İrem Derici polemiğine Esin Övet de dahil oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.