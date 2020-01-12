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  4. Hadise doğal haliyle beğeni topladı

Hadise doğal haliyle beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Cesur sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen Hadise yine doğal halini paylaştı. Hadise makyajsız haliyle takipçilerinin ilgisini çekti.

Hadise doğal haliyle beğeni topladı

O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyesi de olan Hadise sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Sık sık giydiği kostümler sebebiyle eleştirilen ve eleştirilere kulak asmayan ve tepki gösteren Hadise bu sefer doğal pozuyla dikkat çekti.

Daha önce de makyajsız hallerini paylaşan ve beğeni toplayan Hadise ev halini paylaştı. Yine sıfır makyaj ve doğallığıyla dikkat çeken Hadise hayranlarından beğeni topladı.

Hadise geçtiğimiz günlerde kıyafetlerine gelen eleştirilere "Edepsizlik sizin kafanızda" etiketi ile birlikte "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" mesajını yayınlamıştı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cahil değil yobaz denir
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