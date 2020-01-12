Hadise doğal haliyle beğeni topladı

O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyesi de olan Hadise sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sık sık giydiği kostümler sebebiyle eleştirilen ve eleştirilere kulak asmayan ve tepki gösteren Hadise bu sefer doğal pozuyla dikkat çekti.

Daha önce de makyajsız hallerini paylaşan ve beğeni toplayan Hadise ev halini paylaştı. Yine sıfır makyaj ve doğallığıyla dikkat çeken Hadise hayranlarından beğeni topladı.

Hadise geçtiğimiz günlerde kıyafetlerine gelen eleştirilere "Edepsizlik sizin kafanızda" etiketi ile birlikte "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" mesajını yayınlamıştı.



