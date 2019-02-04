Hadise Ezhel'i es geçmedi! Felaket paylaşımı...

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ÜNLÜLER  | 04.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Felaket şarkısıyla son günlere damga vuran Ezhel'e bir destek de Hadise'den geldi. Hadise Ezhel'in yeni şarkısına bayıldı.

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Hadise'nin son olarak ünlü rapçi Ezhel'in 'Felaket'i söylediği video olay oldu. Hadise Ezhel'in son günlere damga vuran şarkısını "Fena Fena" notuyla paylaştı.

Şarkıcının yoruma kapalı olarak paylaştığı video 700 binin üzerinde görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise ezhel ezhel felaket

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hadise harikasın yavrum
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