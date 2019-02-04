Hadise Ezhel'i es geçmedi! Felaket paylaşımı...

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.
Hadise'nin son olarak ünlü rapçi Ezhel'in 'Felaket'i söylediği video olay oldu. Hadise Ezhel'in son günlere damga vuran şarkısını "Fena Fena" notuyla paylaştı.
Şarkıcının yoruma kapalı olarak paylaştığı video 700 binin üzerinde görüntülendi.
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