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Hadise ile evliliği 4,5 sürmüştü! Mehmet Dinçerler aradığı aşkı sonunda buldu

27.09.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise ile evliliği 4,5 ay süren Mehmet Dinçerler aradığı aşkı sonunda buldu. Hadise'yle boşandıktan sonra adı birçok isimle anılan iş insanı Dinçerler, yeni aşkıyla Londra'da görüntülendi.

Mehmet Dinçerler ile Hadise 30 Nisan 2022 tarihinde hayatlarını birleştirmiş ve 4,5 ay sonra boşanmışlardı. Olaylı bir şekilde ayrılan ünlü çiftin sık sık barışma haberleri gündeme gelmeye başlamıştı ki bu iddialara geçtiğimiz günlerde Hadise son noktayı koydu.

hadise mehme

Hadise son konserinde bu iddiaları; ''Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap iki kere okunmaz" sözleriyle yalanladı. Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler yeni aşkıyla Londra'da görüntülendi.

mehmet dinçerler sevgilsi

GazeteMagazin'in haberine göre; alışveriş çıkışı yakalanan çift, elinde torbalarla kameralara yansıdı. Öte yandan Dinçerler'in yeni sevgilisinin adının Tuana Hayfavi olduğu öğrenildi.

Kısa süre önce tanışan çiftin, ilişkilerinin daha taze olduğu da söylentiler arasında.

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