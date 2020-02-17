Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha ele verdi!

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen başarılı popçunun bir süredir Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde Hadise, Instagram hesabından köpekle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. O köpek dikkatlerden kaçmamış ve köpeğin Kaan Yıldırım'ın olduğu iddia edilmişti. Hadise'nin Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı kulislerde konuşulmuştu.

Son olarak Hadise, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Kaan Yıldırım'ın olduğu iddia edilen köpek ile yeni bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan popçu, aşkı bir kez daha ele verdi.



