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Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha ele verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 22:27 | Son Güncelleme

Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Başarılı şarkıcının paylaşımı bütün dikkatleri Hadise- Kaan Yıldırım aşkına çekti.

Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha ele verdi!

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen başarılı popçunun bir süredir Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde Hadise, Instagram hesabından köpekle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. O köpek dikkatlerden kaçmamış ve köpeğin Kaan Yıldırım'ın olduğu iddia edilmişti. Hadise'nin Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı kulislerde konuşulmuştu.

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Son olarak Hadise, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Kaan Yıldırım'ın olduğu iddia edilen köpek ile yeni bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan popçu, aşkı bir kez daha ele verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise, kaan yıldırım,

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