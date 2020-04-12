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  4. Hadise Kaan Yıldırım'ın evinde! Survivor birleşme partisi ortaya çıkardı

Hadise Kaan Yıldırım'ın evinde! Survivor birleşme partisi ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 08:56 | Son Güncelleme

Son dönemde aşk hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Hadise ve aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Yıldırım ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Survivor birleşme partisiyle aşıklar yakayı eleverdi.

Hadise Kaan Yıldırım'ın evinde! Survivor birleşme partisi ortaya çıkardı

Survivor’ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında sesleri değerlendirecek birbirinden ünlü şarkıcı, Dominik’e evden bağlandı.

Jürilerden biri olan Hadise, arkasındaki duvarla yakayı ele verdi.

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Ünlü şarkıcının, sevgilisi Kaan Yıldırım’ın evinde karantinada olduğu ortaya çıktı.

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Hadise ve Kaan yıldırım'ın bir süredir aşk yaşadığı iddia edilirken ikili bu konuya dair açıklama yapmamasıyla dikkat çekiyor. Hadise daha önce de Yıldırım'ın köpeğiyle verdiği pozlarla dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor birleşme partisi, Hadise Kaan Yıldırım, Hadise,

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