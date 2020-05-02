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Hadise karantinadan bezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 14:01 | Son Güncelleme

Ünlü popçu Hadise, koronavirüsünden korunmak için kapandığı karantinadan sıkıldı.

Koronavirüsü süresince vaktini karantinada evinden geçiren Hadise, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

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Güzel şarkıcı son olarak manidar bir paylaşım yaptı. Fotoğrafını paylaşan Hadise, “Bezdum” notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise, karantina,

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