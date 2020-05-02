Hadise karantinadan bezdi

Koronavir\u00fcs\u00fc s\u00fcresince vaktini karantinada evinden ge\u00e7iren Hadise, sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131na devam ediyor.\n\nG\u00fczel \u015fark\u0131c\u0131 son olarak manidar bir payla\u015f\u0131m yapt\u0131. Foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015fan Hadise, \u201cBezdum\u201d notunu yazd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERTV8 Survivor'dan Nisa ayr\u0131l\u0131yor mu? Kendisini sakatlad\u0131 Acun Il\u0131cal\u0131 uyard\u0131Cinayet S\u00fcs\u00fc filmi Netflix'e geldi mi?90'lara damga vurmu\u015ftu! K\u0131z\u0131 annesini g\u00f6lgede b\u0131rakt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum