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Hadise'nin annesinin mektubu mahkemeye taşınıyor! Kim sızdırdı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara kalkışmadan önce yazdığı iddia edilen mektubun ortaya çıkması kardeşleri harekete geçirdi. Söz konusu mektubun olay yerinden polislerin sızdırdığını iddia eden Açıkgöz kardeşler, savcılığa suç duyurusunda bulundu

Hadise'nin annesinin mektubu mahkemeye taşınıyor! Kim sızdırdı?

Şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz 'ün intihara kalkıştığı ve kızlarına yazdığı veda mektubu ortaya çıkmıştı. Veda mektubunda anne Açıkgöz, kızlarını para derdine düşüp kendisiyle ilgilenmemekle suçlarken, Hadise annesinin zehirlendiğini iddia etmişti.

Akşam gazetesin haberine göre, mektubun ortaya çıkmasının ardından Hadise'nin kardeşleri Hülya, Derya Açıkgöz, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

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"3 POLİS HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILMASINI İSTİYORUZ"

Açıkgöz kardeşler, "Annemizin intihar girişimiyle ilgili olan mektubunu; olay yeri inceleme polislerinin sızdırdığını düşünüyoruz" diyerek 3 polis hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.

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