Hadise'nin Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Yeni aşkı bambaşka biri çıktı

Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlendikten sonra kısa sürede ayrılık kararı alan Hadise gündemden düşmüyor.

Boşanma sonrası "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap iki kere okunmaz" diyen Hadise sık sık Galatasaraylı isimlerle anılıyordu.

Hakim Ziyech ve Lucas Torreira ile anılan Hadise Mauro Icardi'yle bile yakıştırıldı. Icardi iddiaları da yalan çıktıktan sonra Hadise için bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

OKAN BURUK İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise'nin, son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. 'İlişki' haberleri gün boyu sosyal medyada da günün ‘En Çok Konuşulanlar’ı arasında yer aldı.

İkilinin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide baş başa sohbet etmesinin, aşk haberlerinin çıkmasına sebep olduğu iddia edildi.

GERÇEK SEVGİLİSİ BAMBAŞKA ÇIKTI

Gündem olan 'ilişki' iddialarının ardından Buruk ile Hadise'nin birlikte olmadığı ve sadece sohbet ettiği söylenirken; şarkıcının gerçek sevgilisinin bambaşka biri olduğu ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre Hadise, yabancı bir yönetmenle aşk yaşıyor.