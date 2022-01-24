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  4. Hadise'nin pahalı yüzüğünü gören Berfu Yenenler kendi yüzüğünün fiyatını gösterdi

Hadise'nin pahalı yüzüğünü gören Berfu Yenenler kendi yüzüğünün fiyatını gösterdi

24.01.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise'nin evlilik teklifi sonrası paylaştığı yüzüğü gündemden düşmüyor. Hadise'nin yüzüğünün fiyatını gören Berfu Yenenler kendi yüzüğünün fiyatını gösterdi. Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler'in yüzüğünün fiyatı yalnızca 2 bin 400 TL imiş...

Hadise Mehmet Dinçerler'den aldığı evlilik teklifi sonrası yüzüğünü paylaşarak dikkat çekti. Hadise'nin göz alıcı yüzüğünün fiyatının 3 milyonluk olduğu iddia ediliyordu. Bu gündemi pas geçmeyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler kendi yüzüğüyle dalga geçti.

Küçük tektaşıyla ilgili sürekli şakalar yapan Berfu Yenenler, kendi yüzüğünün fiyatını Google'da aratıp paylaştı. Yenenler paylaşımına "Gördüğüm her evlilik teklifi sonrası ben” notunu düştü.

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Eser Yenenler'in karısına aldığı yüzüğünün fiyatı 2 bin 400 TL imiş...

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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Hadise
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