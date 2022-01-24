Hadise'nin pahalı yüzüğünü gören Berfu Yenenler kendi yüzüğünün fiyatını gösterdi

Hadise Mehmet Dinçerler'den aldığı evlilik teklifi sonrası yüzüğünü paylaşarak dikkat çekti. Hadise'nin göz alıcı yüzüğünün fiyatının 3 milyonluk olduğu iddia ediliyordu. Bu gündemi pas geçmeyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler kendi yüzüğüyle dalga geçti.

Küçük tektaşıyla ilgili sürekli şakalar yapan Berfu Yenenler, kendi yüzüğünün fiyatını Google'da aratıp paylaştı. Yenenler paylaşımına "Gördüğüm her evlilik teklifi sonrası ben” notunu düştü.

Eser Yenenler'in karısına aldığı yüzüğünün fiyatı 2 bin 400 TL imiş...





