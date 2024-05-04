Hadise'nin reklam kazancı dudak uçuklattı! Bu yıl sadece...

Sahne kostümleri ve iddialı tarzı ile adından sıkça söz ettiren Hadise özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Son olarak adı Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile aşk iddialarına karışan Hadise 'Lucas çok yakın arkadaşım. Zaten biliyorsunuz ben sürekli maça gidiyorum' diyerek iddialara son noktayı koymuştu.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Hadise şimdi de kazancıyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde bir otomobil firmasının yüzü olan ünlü isim, online satış sitesi ile reklam anlaşması yaptı. Ünlü şarkıcı bu yıl sadece reklamdan 100 milyon TL kazandı.