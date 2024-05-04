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Hadise'nin reklam kazancı dudak uçuklattı! Bu yıl sadece...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.05.2024 15:39
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Özel hayatı, sahne tarzı ve iddialı kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Hadise bu defa kazancıyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde bir otomobil firmasının yüzü olan ünlü isim, online satış sitesi ile reklam anlaşması yaptı. Hadise'nin bu yıl sadece reklamdan kazandığı ücret ise ağızları açık bıraktı.

Hadise'nin reklam kazancı dudak uçuklattı! Bu yıl sadece...

Sahne kostümleri ve iddialı tarzı ile adından sıkça söz ettiren Hadise özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

kapak hadise

Son olarak adı Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile aşk iddialarına karışan Hadise 'Lucas çok yakın arkadaşım. Zaten biliyorsunuz ben sürekli maça gidiyorum' diyerek iddialara son noktayı koymuştu.

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KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Hadise şimdi de kazancıyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde bir otomobil firmasının yüzü olan ünlü isim, online satış sitesi ile reklam anlaşması yaptı. Ünlü şarkıcı bu yıl sadece reklamdan 100 milyon TL kazandı.

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