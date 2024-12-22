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Hadise'nin Sinan Akçıl açıklaması Ahmet Çakar'ı delirtti! "Kezban, varoş" deyip şoke eden ifadeler kullandı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.12.2024 07:17
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Hadise'nin eski aşkı Sinan Akçıl hakkında yıllar sonra yaptığı açıklama gündemdeydi. Hadise'nin sözleri Sinan Akçıl'ı o kadar sinirlendirmezken Ahmet Çakar'ı ise delirtti. Ahmet Çakar'ın çirkin ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.

Hadise'nin Sinan Akçıl açıklaması Ahmet Çakar'ı delirtti! "Kezban, varoş" deyip şoke eden ifadeler kullandı

Hadise, İbrahim Selim'in Youtube programında Sinan Akçıl ile ilişkisinin nasıl bittiği açıklayınca gündeme bomba gibi düştü.

İsim vermeden yaşanan olayı anlatan Hadise, "Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın. Ben telefonumu laptop ile şarj ediyordum, o da 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi. Birden bilgisayara bağlayınca 'her şeyi senkronize etmek ister misin?' yazısı çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Hiç yakışmıyor. Ondan sonra bir video izledim. İyi ki de izledim" dedi.

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AKÇIL "ESKİ DEFTERLER KAPANDI" DEDİ

Sinan Akçıl ise bu sözler sonrası, "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır" açıklamasında bulundu.

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Ancak olaylar tam da sakinliyorken Ahmet Çakar ortaya çıktı ve yaşananlara çıldırarak Hadise'yi yerden yere vurdu. “Hadise terbiyesiz bir kadın. Hadise görgüsüz bir kadınmış" diyen Ahmet Çakar sert ifadeler kullandı:

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"EN BÜYÜK ZEVKİ SEVİŞİRKEN..."

"İnsanların zaman zaman bu birliktelikleri esnasında topluma aykırı gelecek bazı alışkanlıkları, bazı sözleri, bazı resimleri bazı icraatları olur. Peki tam tersini düşün. O programa Sinan Akçıl çıksaydı ve deseydi ki; 'Hadise’nin şunları şunlarını gördüm.' Ki bu Hadise'yi yerinden zıplatacak şeyler olsaydı... Özel hayatıyla ilgili, kötü alışkanlıklarıyla ilgili, fantezilerle ilgili. Adamlıkta var mıdır veya kadınlıkta? Sinan, 'Kırbaççı gibi oldum en büyük zevki sevişirken kırbaç yemekti' deseydi herkes ayağa kalkardı..."

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AHMET ÇAKAR'A TEPKİ YAĞDI

Hadise'ye varoş ve kezban diyen Ahmet Çakar'ın ifadeleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ahmet Çakar'a "Bu adamı duymaktan sıkıldım", "Midem bulandı", "Tam bir cinsiyetçi", "Derdi sana mı düştü", "Sinan Akçıl bu kadar dert etmedi sen kimsin?" yorumları yağdı.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Hadise Sinan Akçıl
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