Hadise O Ses Türkiye'de neden yok? O Ses Türkiye jürileri kimler?

Yıllardır ilgi ile takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye 10. sezonuyla seyirci karşısına çıkacak. Sevilen yarışma programında, O Ses Türkiye'de yıllarca jüri koltuğunda oturan Hadise'nin yer almaması dikkat çekti. O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda kadın jüri olarak yalnızca Ebru Gündeş yer alacak. İşte detaylar...

HADİSE O SES TÜRKİYE'DE NEDEN YOK?

O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu 2 Ekim 2021 Cumartesi günü TV8 ekranlarında olacak. Fenomen yarışma programının jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Ebru Gündeş'in olacağı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Esprilerin havada uçuştuğu yarışma programı O Ses Türkiye'de bu sezon Hadise'nin jüri koltuğunda yer almaması dikkat çekti. Uzun yıllardır O Ses türkiye'de jürilik yapan Hadise bu sezon başka bir programda olacak.

ACUN ILICALI AÇIKLADI!

Hadise'nin O Ses Türkiye'de yer almamasına ilişkin açıklama yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hadise'nin bu sene O Ses Rap programında jüri üyeliği yapacağını belirtti. Böylelikle Hadise, O Ses Türkiye'de yer almayacak.



