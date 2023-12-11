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Hadise sözlerinden sonra kalça dansıyla gündemde! "Yetti" diyen de oldu çok beğenen de...

11.12.2023 11:24 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada son konser pozlarını göndermeli bir şekilde paylaşan Hadise gündeme bomba gibi düştü. Hadise'nin sözleri gündemdeyken iddialı tarzıyla yaptığı kalça dansı da dikkat çekti.

Hadise Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verdi. Konserinde cesur sahne kostümleri ve danslarıyla dikkat çeken şarkıcı pozlarını "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" yazınca magazin gündemine bomba gibi düştü.

Daha Hadise'nin sözleri ve Ece Seçkin'in yanıtı gündemde tazecikken Hadise'nin kalça dansı da gündeme giriş yaptı.

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Transparan detaylara sahip kıyafetiyle çekinmeden hareket eden Hadise sosyal medyayı salladı.

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Hadise'nin kalça dansına "Dişil enerji şaka mı?", "Kadın şov üstü şov", "Her konser aynı sıktı", "Ay Hadise anladık yeter kalçan var" yorumları geldi.

Hadise hayranları ise konser pozlarına ve bu dansa beğeni yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise sosyal medya
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