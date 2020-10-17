Hadise ve Bergüzar Korel'den Azerbaycan paylaşımı

Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlendi. Hain saldırılarda çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.

Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında ilk belirlemelere göre 13 sivil hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ölen 13 kişi arasında 2 çocuğun da olduğunu açıkladı.



Magazin dünyasının ünlü isimleri Hadise ve Bergüzar Korel de sosyal medya hesaplarından Azerbaycan ile ilgili paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...

HADİSE

Azerbaycan'a düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

BERGÜZAR KOREL

Hiç acımadan savunmasız masum insanları, küçücük bebekleri, çocukları öldürmek... Tüm hayatlarını, anılarını, hayallerini, geleceğini o toprağın altına gömmek...

Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Allah'ım, duy seslerini bu günahsız insanların... Kalbim Azerbaycan'la, Gence'yle... Tüm savunmasız siviller ve o küçücük canlarla...

