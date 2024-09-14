Bu inzivanın ücreti 10 bin dolar (338 bin 367 TL)! Sadece erkekler gidebiliyor... Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler: "Bu neymiş böyle?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yaratırken bir görene bir daha baktırdı. Görüntülerde bir grup erkeğin inziva seansında yaşadığı deneyim yer aldı.

Ücretinin 10 bin dolar (338 bin 367 TL) olarak açıklandığı seansa katılanlar adeta kendilerinden geçerken o anlar sosyal medyada da kullanıcılar tarafından ti'ye alındı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu neymiş böyle?" yorumunu ekledi.

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "10.000 doları bunun için mi verdim diye ağlıyorlar" yorumunda bulundu.