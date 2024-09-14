5 yaşındaki çocuğa anaokulunda istismar! Annesi tesadüfen kameradan gördü... Öğretmenin savunması 'pes' dedirtti: Daha rahat uyuması için yaptım

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de bir anaokulunda kaydedilen görüntüler 5 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrenciye uygulanan istismarı açıkça ortaya koydu.

Görüntülerde çocuklarının hepsinin öğle uykusu sırasında uyuduğu fark edildi. Ancak öğretmen bir öğrencinin hemen başında ayakta duruyordu. Sonrasında eğilerek çocuğun üzerine oturdu.

Tesadüfen çocuğun annesi o anları izliyordu ve hemen kaydederek polise şikayet etti. 36 yaşındaki öğretmen soruşturma açmak üzere gözaltına alındı. Öğretmen polise verdiği ifadesinde, "Daha rahat uyuması için yaptım" diyerek kendisini savundu.