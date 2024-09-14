Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. 5 yaşındaki çocuğa anaokulunda istismar! Annesi tesadüfen kameradan gördü... Öğretmenin savunması 'pes' dedirtti: Daha rahat uyuması için yaptım

    5 yaşındaki çocuğa anaokulunda istismar! Annesi tesadüfen kameradan gördü... Öğretmenin savunması 'pes' dedirtti: Daha rahat uyuması için yaptım

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.09.2024 11:39
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin'de bir anaokulunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ülkede infiale neden oldu. Öğle uykusuna yattıkları sırada 5 yaşındaki bir öğrencisinin yanına gelen öğretmen kameraya aldırış etmeden üzerine oturdu. Bu sırada ismi açıklanmayan öğrencinin annesi tesadüfen anaokulunun güvenlik kamerasını kendi bilgisayarında izliyordu. Görüntüleri görür görmez anne polise haber verdi.

    5 yaşındaki çocuğa anaokulunda istismar! Annesi tesadüfen kameradan gördü... Öğretmenin savunması 'pes' dedirtti: Daha rahat uyuması için yaptım

    MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de bir anaokulunda kaydedilen görüntüler 5 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrenciye uygulanan istismarı açıkça ortaya koydu.

    2

    Görüntülerde çocuklarının hepsinin öğle uykusu sırasında uyuduğu fark edildi. Ancak öğretmen bir öğrencinin hemen başında ayakta duruyordu. Sonrasında eğilerek çocuğun üzerine oturdu.

    3

    Tesadüfen çocuğun annesi o anları izliyordu ve hemen kaydederek polise şikayet etti. 36 yaşındaki öğretmen soruşturma açmak üzere gözaltına alındı. Öğretmen polise verdiği ifadesinde, "Daha rahat uyuması için yaptım" diyerek kendisini savundu.

    İlginizi Çekebilir

    Konserin ortasında bir anda kucak dansı yaptı

    Konserin ortasında bir anda kucak dansı yaptı

     Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

    Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

     Kendisi 103 karısı 49 yaşında! Dünya bu evliliği konuşuyor

    Kendisi 103 karısı 49 yaşında! Dünya bu evliliği konuşuyor

     Metroda iğrenç görüntüler! Kimse anlamadı... Bir anda yaptı

    Metroda iğrenç görüntüler! Kimse anlamadı... Bir anda yaptı

     Viral sokak röportajı! "Pavyonda çalışıyorum nereden bileyim?"

    Viral sokak röportajı! "Pavyonda çalışıyorum nereden bileyim?"
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Çin Anaokulu
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Narin cinayetinde yeni gelişme! Artık tüm oklar ağabey Enes Güran'ın üzerinde: "Bir şey yaparken Narin'e yakalanınca..."

    Narin cinayetinde yeni gelişme! Artık tüm oklar ağabey Enes Güran'ın üzerinde: "Bir şey yaparken Narin'e yakalanınca..."

    20 kişi 4 saatte saydı! Milyonlarca lira... 'Para önemli değil'

    20 kişi 4 saatte saydı! Milyonlarca lira... 'Para önemli değil'

    Az pişmiş balık yedikten sonra dört uzvunu kaybetti

    Az pişmiş balık yedikten sonra dört uzvunu kaybetti

    Birliktelik yaşamak istemedi! Cinsel organına çamaşır suyu döktü

    Birliktelik yaşamak istemedi! Cinsel organına çamaşır suyu döktü

    Annesi tesadüfen kameradan gördü! "Daha rahat uyuması için yaptım"

    Annesi tesadüfen kameradan gördü! "Daha rahat uyuması için yaptım"

    Köpeğinin doğum gününü Boğaz'da yatta kutladı! Yorum yağmuruna tutuldu

    Köpeğinin doğum gününü Boğaz'da yatta kutladı! Yorum yağmuruna tutuldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.