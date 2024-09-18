Banyo aynasının arkasında gizlenmiş bir geçit buldu! Diğer tarafa geçince gördüklerine inanamadı... "Bu gerçek mi?"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'Samantha' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın dairesinin havalandırmasında bir sorun olduğunu fark edip banyo aynasının arkasında gizli bir oda keşfettikten sonra dehşete düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yaşayan kadın, "New York City'deki dairemdeyim ve hava soğuk. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa olsun, üşüyorum. Banyoya giriyorum ve üzerime soğuk hava estiğini hissediyorum. Havalandırma deliği veya başka bir şey yok. Ne yaptıysam bu soğuk havanın gelmesine engel olamadım" dedi.

Banyosundaki soğuk havanın kaynağını araştıran genç kadın aynanın arkasından havanın geldiğini gördü. Aynayı kaldırdığında ise arkasında kocaman bir delik fark etti. Duvardaki boşluktan sürünerek diğer tarafta neyin gizlendiğini görmeye karar veren kadın diğer tarafa geçtiğinde ise başka bir daire olduğunu gördü.

Dairenin birkaç kutu ve çöp torbasından oluştuğunu ifade eden Samatha, "Burası donuyor. Vay canına, burası bambaşka bir daire" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye," Bu harika. Eğer öyleyse, daireyi gizlice ele geçirirdim. Görünüşe bakılırsa yaşam alanını iki katından fazla artırmış. En kötü ne olabilir ki?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hemen diğer dairenin sahibini öğrenmelisin" yorumunu yaptı.