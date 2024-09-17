Damat düğünde şakanın dozunu kaçırdı! Gelinin kafasını pastaya batırdı... Gelin ne yapacağını şaşırdı: Asla affetmezdim

Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde pasta kesme merasimi sırasında damat gelin başını pastaya doğru bastırdı.

Gelinin saçının üst kısmı pasta oldu. O anlarda gelin büyük bir şaşkınlıkla ne yapacağını bilemezken damat gülüp eğlenmeye devam etti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye tepkisiz kalamadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Asla affetmezdim. Böyle şaka olmaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne izledim ben böyle?" yorumunu yaptı.