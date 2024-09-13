Uğur Önver, "Dünyanın en zor işi" olarak tanımladı! 'Binlerce kişi denedi ama başarılı olamadı' Yıllık 1.2 milyon dolar (40 milyon 750 bin TL) maaş... "Türkiye'den 1 milyon kişi başvurur"

Sosyal medyadan Fransa'da bulunan bir deniz fenerinde bekçilik görevi için eleman arandığını ancak yüksek maaşa rağmen şartların zorlu nedeniyle bu işte binlerce kişinin denemesine rağmen başarılı olamadığını dile getiren Önver, "Dünyanın en zor işi. Başarabilene yılda tam 1.2 milyon dolar maaş var. Henüz bu maaşı alabilen olmadı. Tek işiniz bu deniz fenerinde yaşamak. Kulağa çok basit geliyor değil mi? Belki siz de şimdi 'Ne var bunda? Ben de yaparım' diyorsunuzdur. Ancak sizin gibi düşünen binlerce insan daha 1 ayını bile dolduramadan pes etti. Burası Fransa kıyılarının İngiltere'ye açılan Manş Denizi'nde bir deniz feneri. Adı La Jument. Korkunç tehlikeli bir yer. En ufak bir hata hayatınıza mâl olabilir. İşi kabul ederken her türlü riski göze aldığınızı ve olası bir kazada şirketi sorumlu tutmayacağınızı imzayalarak beyan ediyorsunuz. Bir nevi Allah'a emanetsiniz. Maaşı çok iyi. Fenerin sağlam bir şekilde yandığından emin olmanız ve yıl boyunca burada yaşamınız isteniyor. Ancak buradan çıkamıyorsunuz. Yılda sadece 2 hafta izniniz var" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Türkiye'den 1 milyon kişi başvurur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Başvuru linki var mı?" yorumunu yaptı.