Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Titan denizaltısındaki mürettebatın son mesajı 'Burada her şey yolunda' oldu! Son halinin fotoğrafları gündem yarattı

    Titan denizaltısındaki mürettebatın son mesajı 'Burada her şey yolunda' oldu! Son halinin fotoğrafları gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.09.2024 13:49
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Atlantik Okyanusu’nda batan Titanik enkazını görmek için turistik bir tur düzenleyen OceanGate şirketinin Titan adını verdiği denizaltısı 18 Haziran tarihinde içinde 5 yolcusuyla birlikte kaybolmuştu. 2023 yılının dünya basının en çok konuştuğu konular arasında yer alan Titan denizaltısının patlaması olayına ilişkin soruşturma devam ederken yeni detaylar da ortaya çıktı.

    Titan denizaltısındaki mürettebatın son mesajı 'Burada her şey yolunda' oldu! Son halinin fotoğrafları gündem yarattı

    MYNET|DIŞ HABERLER 1912 tarihinde buz dağına çarptıktan sonra batan Titanik gemisinin enkazını yakından görmek için OceanGate şirketinin Titan adını verdiği denizaltısı Atlantik Okyanusu’na yola çıkmıştı. Enkaza 1.600 fit (yaklaşık 487 metre) uzakta Titan denizaltısının içindeki 5 yolcusuyla birlikte “bir iç patlama” sonucunda kaybolduğu ifade edilmişti. ABD Sahil Güvenlik, OceanGate'in Titan denizaltısının ilk görüntüsünü yayınladı. Görüntüde geminin kopmuş kuyruk konisinin okyanus tabanına saplanmış halde bulunduğu görüldü.

    kapak25

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Sahil Güvenlik yetkilileri, Titan denizaltısının akibetini öğrenmek için bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Titan denizaltısının Polar Prince destek gemisine gönderdiği son mesajlar gösterildi. Polar Prince'in aldığı son mesaj, Titan saat 10:47 civarında karanlığa gömülmeden önce "Burada her şey yolunda" oldu.
    OceanGate’in eski mühendislik direktörü Tony Nissen, 2021 ve 2022 yılları arasında yaşanan arızaların şirket tarafından gözardı edildiğini söyledi. Nissen, Titan’da hayatını kaybeden şirketin eski CEO’su Stockton Rush’ı mühendislik kararlarında son sözü söyleyen kişi olduğunu dile getirdi.

    İlginizi Çekebilir

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

     3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü

    3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü

     3 gün boyunca iş gezisinde sanıyordu! Sokak ortasında ihaneti gördü

    3 gün boyunca iş gezisinde sanıyordu! Sokak ortasında ihaneti gördü

     Tavan arasında gizli bir oda buldu... Kutuları açtığında gördüklerine inanamadı

    Tavan arasında gizli bir oda buldu... Kutuları açtığında gördüklerine inanamadı

     Birliktelik yaşamak istemedi! Cinsel organına...

    Birliktelik yaşamak istemedi! Cinsel organına...

     Annesi tesadüfen kameradan gördü!

    Annesi tesadüfen kameradan gördü!

    Barışma teklifini reddetti! Cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı

    Barışma teklifini reddetti! Cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    titan Titanik kaybolan denizaltı
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Narin'in akrabasından bir garip video paylaşımı

    Narin'in akrabasından bir garip video paylaşımı

    Ülkemizin en kalabalık 7. şehrinde ağır deprem riski! Son depremleri bilen Naci Görür açık açık uyardı

    Ülkemizin en kalabalık 7. şehrinde ağır deprem riski! Son depremleri bilen Naci Görür açık açık uyardı

    3 gün boyunca iş gezisinde sanıyordu! Sokak ortasında ihaneti gördü

    3 gün boyunca iş gezisinde sanıyordu! Sokak ortasında ihaneti gördü

    Tavan arasında gizli bir oda buldu... Kutuları açtığında gördüklerine inanamadı

    Tavan arasında gizli bir oda buldu... Kutuları açtığında gördüklerine inanamadı

    189 bin TL'ye 3 katlı ev satın aldı! 'Kiralık mı satılık mı?' diye sormak zorunda kaldılar

    189 bin TL'ye 3 katlı ev satın aldı! 'Kiralık mı satılık mı?' diye sormak zorunda kaldılar

    Barışma teklifini reddetti! Cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı

    Barışma teklifini reddetti! Cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    "Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

    "Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

    Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.