Titan denizaltısındaki mürettebatın son mesajı 'Burada her şey yolunda' oldu! Son halinin fotoğrafları gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER 1912 tarihinde buz dağına çarptıktan sonra batan Titanik gemisinin enkazını yakından görmek için OceanGate şirketinin Titan adını verdiği denizaltısı Atlantik Okyanusu’na yola çıkmıştı. Enkaza 1.600 fit (yaklaşık 487 metre) uzakta Titan denizaltısının içindeki 5 yolcusuyla birlikte “bir iç patlama” sonucunda kaybolduğu ifade edilmişti. ABD Sahil Güvenlik, OceanGate'in Titan denizaltısının ilk görüntüsünü yayınladı. Görüntüde geminin kopmuş kuyruk konisinin okyanus tabanına saplanmış halde bulunduğu görüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sahil Güvenlik yetkilileri, Titan denizaltısının akibetini öğrenmek için bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Titan denizaltısının Polar Prince destek gemisine gönderdiği son mesajlar gösterildi. Polar Prince'in aldığı son mesaj, Titan saat 10:47 civarında karanlığa gömülmeden önce "Burada her şey yolunda" oldu.

OceanGate’in eski mühendislik direktörü Tony Nissen, 2021 ve 2022 yılları arasında yaşanan arızaların şirket tarafından gözardı edildiğini söyledi. Nissen, Titan’da hayatını kaybeden şirketin eski CEO’su Stockton Rush’ı mühendislik kararlarında son sözü söyleyen kişi olduğunu dile getirdi.