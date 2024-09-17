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    4. 3 gün boyunca iş gezisine gittiğini söylemişti! Aldatan kadın kocasına sokak ortasında yakalandı... Ortalık bir anda karıştı

    3 gün boyunca iş gezisine gittiğini söylemişti! Aldatan kadın kocasına sokak ortasında yakalandı... Ortalık bir anda karıştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.09.2024 09:51
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    Çin'in Hunan eyaletinde sokak ortasında aldatıldığını öğrenen bir adam öfkeden deliye döndü. Eşinin 3 gün boyunca iş gezisinde olduğunu zanneden adam sokakta eşini tanımadığı bir adamla birlikte görünce şaşkına döndü. İhanete uğradığını gören adam öfkeden çıldırarak genç kadına sokak ortasında bağırmaya başladı. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

    3 gün boyunca iş gezisine gittiğini söylemişti! Aldatan kadın kocasına sokak ortasında yakalandı... Ortalık bir anda karıştı

    MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hunan eyaletinde ismi açıklanmayan bir çiftin sokak ortasındaki ihanet kavgası sosyal medyada gündem yarattı.

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    Görüntülerde kadın eşine 3 günlük iş gezisine çıkacağını söyleyerek aslında sevgilisiyle tatile gitmeyi planlamıştı.

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    Ancak işler aldatan eşin hesapladığı gibi gitmedi. Aldatılan koca eşini sokak ortasında başka bir adamla görünce ihaneti anladı.

    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

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    Sosyal medyadan ihanet anları saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir adamın öfkeyle önünde duran aracın kapısını açarak bir kadını araçtan çıkarttığı görüldü. Çevredekiler aile içi şiddet olduğunu düşünerek ilk başta olaya müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı.

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