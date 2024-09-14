45 yaşındaki adamı canlı canlı 4 metrelik timsah yedi! Saatlerce cansız bedenini dişlerinin arasında tutup bekledi... Korku dolu anlar

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'daki Matamba Nehri boyunca balık tutan 45 yaşındaki Rusdi Tambah isimli adam 4 metrelik bir timsah tarafından saldırıya uğradı. Hayvan önce onu suyun altına çekti ardından ise saniyeler içinde canlı canlı yedi.

Sekiz itfaiyeciden oluşan bir ekip, yaban hayatı departmanı görevlileriyle birlikte aramaya katıldı ve timsahı, Rusdi'nin cesedini kurtarma operasyonu başlamadan önce saldırıya uğradığı yerden birkaç metre ileride buldu. Timsah cansız bedeni vermeyi reddedince yaban hayat görevlileri hayvana 5 el ateş ederek öldürdü.

Lahad Datu İtfaiye Departmanı başkanı Sumsoa Rashid olaya ilişkin olarak basına yaptığı açıklamasında, "Görgü tanıkları bize kurbanın nehir kıyısında balık tutarken bir timsahın ona saldırdığını söyledi. Sürüngeni felç etmek için beş el ateş etmek zorunda kaldık. Timsahın öldüğü doğrulandıktan sonra kurbanın cesedini tahliye ettik." dedi.