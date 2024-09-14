Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. 45 yaşındaki adamı canlı canlı 4 metrelik timsah yedi! Saatlerce cansız bedenini dişlerinin arasında tutup bekledi... Korku dolu anlar

    45 yaşındaki adamı canlı canlı 4 metrelik timsah yedi! Saatlerce cansız bedenini dişlerinin arasında tutup bekledi... Korku dolu anlar

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.09.2024 14:16
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Malezya'da 45 yaşındaki Rusdi Tambah isimli bir balıkçı Matamba Nehri'nde yürüyüş yaptığı sırada 4 metrelik timsahın hedefi oldu. Balıkçı timsah tarafından suya çekildi ve saniyeler içinde canlı canlı yenildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri Tambah'ın cansız bedenini timsahın dişlerinin arasında gördü ve saatlerde hayvanı yakalamak için bekledi. Cansız beden kalıntılarının alınması için timsah ekipler tarafından vurularak öldürüldü.

    45 yaşındaki adamı canlı canlı 4 metrelik timsah yedi! Saatlerce cansız bedenini dişlerinin arasında tutup bekledi... Korku dolu anlar

    MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'daki Matamba Nehri boyunca balık tutan 45 yaşındaki Rusdi Tambah isimli adam 4 metrelik bir timsah tarafından saldırıya uğradı. Hayvan önce onu suyun altına çekti ardından ise saniyeler içinde canlı canlı yedi.

    1

    Sekiz itfaiyeciden oluşan bir ekip, yaban hayatı departmanı görevlileriyle birlikte aramaya katıldı ve timsahı, Rusdi'nin cesedini kurtarma operasyonu başlamadan önce saldırıya uğradığı yerden birkaç metre ileride buldu. Timsah cansız bedeni vermeyi reddedince yaban hayat görevlileri hayvana 5 el ateş ederek öldürdü.

    2

    Lahad Datu İtfaiye Departmanı başkanı Sumsoa Rashid olaya ilişkin olarak basına yaptığı açıklamasında, "Görgü tanıkları bize kurbanın nehir kıyısında balık tutarken bir timsahın ona saldırdığını söyledi. Sürüngeni felç etmek için beş el ateş etmek zorunda kaldık. Timsahın öldüğü doğrulandıktan sonra kurbanın cesedini tahliye ettik." dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Dedikleri bir bir çıkmıştı! "Zamansız bir şekilde sona erecek"

    Dedikleri bir bir çıkmıştı! "Zamansız bir şekilde sona erecek"

     Ağlayarak paylaştı! "Bu gördüğüm en korkunç şey"

    Ağlayarak paylaştı! "Bu gördüğüm en korkunç şey"

    Nöbet tutan askeri böyle taciz ettiler

    Nöbet tutan askeri böyle taciz ettiler

     En yakın arkadaşını ailesi kiralamış! "Bu resmen çılgınlık"

    En yakın arkadaşını ailesi kiralamış! "Bu resmen çılgınlık"

     İşinden kovulduğu anı gizlice kaydederek sosyal medyadan paylaştı

    İşinden kovulduğu anı gizlice kaydederek sosyal medyadan paylaştı
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    Malezya timsah
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Narin’in kaybolduğu gün yapılan bu paylaşım olay oldu!

    Narin’in kaybolduğu gün yapılan bu paylaşım olay oldu!

    Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

    Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

    Annesini öldürmesi için sevgilisini tetikçi olarak tuttu! 5 saat süre verdi

    Annesini öldürmesi için sevgilisini tetikçi olarak tuttu! 5 saat süre verdi

    Birliktelik yaşamak istemedi! Cinsel organına çamaşır suyu döktü

    Birliktelik yaşamak istemedi! Cinsel organına çamaşır suyu döktü

    Az pişmiş balık yedikten sonra dört uzvunu kaybetti

    Az pişmiş balık yedikten sonra dört uzvunu kaybetti

    Annesi tesadüfen kameradan gördü! "Daha rahat uyuması için yaptım"

    Annesi tesadüfen kameradan gördü! "Daha rahat uyuması için yaptım"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.