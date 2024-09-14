Elinde 'Hoş geldiniz' yazılı pankartla yolcularını karşılayan sürücü sosyal medyada gündem yarattı! "Helal olsun şoför abime"

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı.

Görüntülerde bir belediye otobüsü şoförünün elinde 'hoş geldiniz, iyi günler, merhaba' yazılı pankartla her binen yolcuya 'hoş geldiniz' dediği anlar yer aldı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Helal olsun şoför abime" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Güzel insanlar iyi ki varsınız" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok tatlı" yorumunda bulundu.