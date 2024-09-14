Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Elinde 'Hoş geldiniz' yazılı pankartla yolcularını karşılayan sürücü sosyal medyada gündem yarattı! "Helal olsun şoför abime"

    Elinde 'Hoş geldiniz' yazılı pankartla yolcularını karşılayan sürücü sosyal medyada gündem yarattı! "Helal olsun şoför abime"

    14.09.2024 09:51
    İçerik devam ediyor
    Önerilen Videolar
    Trenden sarkarak video çekmek istemişti! İşler hesapladığı gibi gitmedi... Kafasını direğe vurdu: 'Ne yaptın kendine?'

    Trenden sarkarak video çekmek istemişti! İşler hesapladığı gibi gitmedi... Kafasını direğe vurdu: 'Ne yaptın kendine?'

    Yer: Antalya! Denizin içindeki at turu 'hayvana eziyet' tepkisine neden oldu... 'Yorulup çatlayabilir' uyarısına kulak asmadılar: "Fiyatı 1500 TL'den başlıyor"

    Yer: Antalya! Denizin içindeki at turu 'hayvana eziyet' tepkisine neden oldu... 'Yorulup çatlayabilir' uyarısına kulak asmadılar: "Fiyatı 1500 TL'den başlıyor"

    Diyarbakır’da polise bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

    Diyarbakır’da polise bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

    İçerik devam ediyor
    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.09.2024 09:51
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir belediye otobüsünün şoförünün davranışı görenleri hayran bıraktı. Elinde 'hoş geldiniz, iyi günler, merhaba' yazılı pankartla yolcuları karşılayan sürücünün hareketi takdir topladı. O anlar sosyal medyada gündem yaratırken yorumlar da beraberinde geldi.

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı.

    2

    Görüntülerde bir belediye otobüsü şoförünün elinde 'hoş geldiniz, iyi günler, merhaba' yazılı pankartla her binen yolcuya 'hoş geldiniz' dediği anlar yer aldı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

    1

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Helal olsun şoför abime" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Güzel insanlar iyi ki varsınız" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok tatlı" yorumunda bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    Canlı yayında saldırıya uğradı! Zor kurtuldu

    Canlı yayında saldırıya uğradı! Zor kurtuldu

     İşten gelince evini tanıyamadı! Sevgilisinin sürprizi olay oldu

    İşten gelince evini tanıyamadı! Sevgilisinin sürprizi olay oldu

     Kayınpederin gelinine verdiği cinsellik tavsiyesi olay oldu

    Kayınpederin gelinine verdiği cinsellik tavsiyesi olay oldu

     Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

    Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

     Cinsel organıyla flüt çaldı! Şaşkınlıkla izlediler

    Cinsel organıyla flüt çaldı! Şaşkınlıkla izlediler
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya otobüs
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

    Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

    Amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon kayıtlarını neden sildiği belli oldu! Hayat kadınları detayı

    Amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon kayıtlarını neden sildiği belli oldu! Hayat kadınları detayı

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    16 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı! Diğer öğrencilere gözetleme görevi verdi

    16 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı! Diğer öğrencilere gözetleme görevi verdi

    Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

    Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

    Suda çözülen mayo! Denize girer girmez olanlar oldu

    Suda çözülen mayo! Denize girer girmez olanlar oldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.