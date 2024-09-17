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    4. Herkes Miss Turkey'i konuşurken Güney Koreli daha renkli! 80 yaşında Miss Universe Güney Kore 2024 yarışmacısı oldu

    Herkes Miss Turkey'i konuşurken Güney Koreli daha renkli! 80 yaşında Miss Universe Güney Kore 2024 yarışmacısı oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.09.2024 13:15
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    Miss Universe Güney Kore 2024 güzellik yarışmasının heyecanı bu yıl bir başka. Çünkü yarışmanın resmi olarak yaş sınırı kaldırıldı. Yaş sınırının kaldırılmasının ardından 80 yaşındaki Choi Sun-hwa isimli yarışmacının komite tarafından seçilmesi Miss Universe Güney Kore 2024 yarışmasına dünya basınının ilgisini arttırdı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Miss Universe Güney Kore 2024 güzellik yarışmasına 80 yaşındaki Choi Sun-hwa yarışmaya katılmaya karar verdi. Yarışma komitesini yeni kurallarına göre yarışmaya katılmak için resmi bir yaş sınırı bulunmuyor. Bu uygulama yarışmaya evli veya çocuk sahibi kadınların da katılmasına olanak veriyor.

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    Kainat Güzeli yarışmasında yaş sınırı olmadığını gördükten sonra torununa yarışmaya katılmak istediğini söyleyen 80 yaşındaki Choi Sun-hwa, "Hayallerinizin peşinden gidin. Kendi yeteneğinize güvenin. Evden çıkın ve seçtiğiniz sosyal etkinliklere katılın. Böylece yaşlı toplum daha aktif olacak" dedi.

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    Güney Kore güzellik
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