Herkes Miss Turkey'i konuşurken Güney Koreli daha renkli! 80 yaşında Miss Universe Güney Kore 2024 yarışmacısı oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Miss Universe Güney Kore 2024 güzellik yarışmasına 80 yaşındaki Choi Sun-hwa yarışmaya katılmaya karar verdi. Yarışma komitesini yeni kurallarına göre yarışmaya katılmak için resmi bir yaş sınırı bulunmuyor. Bu uygulama yarışmaya evli veya çocuk sahibi kadınların da katılmasına olanak veriyor.

Kainat Güzeli yarışmasında yaş sınırı olmadığını gördükten sonra torununa yarışmaya katılmak istediğini söyleyen 80 yaşındaki Choi Sun-hwa, "Hayallerinizin peşinden gidin. Kendi yeteneğinize güvenin. Evden çıkın ve seçtiğiniz sosyal etkinliklere katılın. Böylece yaşlı toplum daha aktif olacak" dedi.