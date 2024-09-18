Cani anne hamileliğini herkesten gizledi! Doğurup doğurup evlerinin bahçesine gömdü... Ailesiyle tatile gidince köpeği cansız bedenleri buldu

MYNET|DIŞ HABERLER 22 yaşındaki Chiara Petrolini, İtalya'nın Parma kentindeki evinde iki yeni doğmuş bebeğin cesedinin bulunmasının ardından polis tarafından soruşturuluyor. Hukuk öğrencisi olan 22 yaşındaki genç kadın ailesiyle birlikte New York'ta tatil yaptığı sırada evlerini arka bahçesinden ailenin köpeği tarafından iki cansız bebek cesedi bulundu. Büyükanne polise haber verdi ve yapılan DNA testlerinde bebeklerin annesinin Petrolini olduğu tespit edildi.

GİZLİCE EVİNDE DOĞUM YAPMIŞ

Arka bahçede bulunan bebeklerin cansız bedenleri incelendiğinde Petrolini'nin 7 Ağustos'ta mülkte kendi başına doğum yaparak bebeğini öldürdüğü ve gömdüğü iddia edildi. İkinci bebeğin ise 1 yıldan önce doğduğu tespit edildi. Yeni doğan bebeğin babası ve Petrolini'nin eski erkek arkadaşı, kızın iki kez hamile olduğundan haberi olmadığını iddia etti.

Savcı Alfonso D'Avino basına yaptığı açıklamasında olaya ilişkin olarak, "22 yaşındaki kadının anne ve babasının ve genç kadınla aynı yaştaki yeni doğan bebeğin babasının olaya dahil olmadığı tespit edildi. Kız dışında hiç kimse hamileliğinden haberdar değildi: Ne aile bireyleri, ne çocuğun babası, ne de arkadaşları" ifadelerini kullandı.