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Ayının mağarasına gizlice girmeye çalışırken suçüstü yakalandı! Bir anda karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı... "Nefes bile alamazdım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.09.2024 14:44
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Sosyal medya fenomeni Stefan Jankovic daha fazla etkileşim alabilmek için bir hayli korkunç bir deneyime imza attı. Fenomen isim bir ayının yaşadığı mağaraya gizlice girmeye çalıştı. Ancak işler hesapladığı gibi gitmedi ve mağarada bir anda ayıyla yüz yüze geldi. O anları saniye saniye kaydeden Jankovic'in gönderisi viral oldu.

Ayının mağarasına gizlice girmeye çalışırken suçüstü yakalandı! Bir anda karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı... "Nefes bile alamazdım"

MYNET|DIŞ HABERLER Sırp içerik üreticisi Stefan Jankovic daha fazla izlenmeye ulaşmak için ilginç bir tecrübeye imza attı. Fenomen isim çamurlu mağaranın derinliklerine doğru sürünerek girmeye çalıştı.

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Ayının mağarada olmadığını düşünen Jankovic, ayının bir anda karşısına çıkması üzerine korkudan ne yapacağını şaşırdı. Jankovic, ayıdan korunmak için ayaklarını mağaraya doğru uzattı ve kendisini yere attı.

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Ayının yaklaşarak Jankovic'i kokladığı anlar saniye saniye sosyal medyadan paylaşıldı. 12 binden fazla beğeni toplayan gönderiyi kullanıcılar yorum yağmuruna tuttu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunlar açıkça vahşi ayılar değil. Bu kadar korkmasına gerek yok" yorumunu ekledi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nefes bile alamazdım" yorumunu yaptı.

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