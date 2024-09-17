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    4. Havada kabus dolu anlar! Yolcu uçağı yüzlerce sivrisinek tarafından işgal edildi... Sosyal medyada gündem yarattı

    Havada kabus dolu anlar! Yolcu uçağı yüzlerce sivrisinek tarafından işgal edildi... Sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.09.2024 15:26
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    Meksika'nın Morelia kentinden Kaliforniya'nın Los Angeles kentine gitmekte olan bir uçağın kabininde hareketli anlar yaşandı. Kabin yüzlerde sivrisinek tarafından istila edildi. Yolcuların tüm rahatsızlığına rağmen uçak planlanan saatte kalktı ve hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Havada kabus dolu anlar! Yolcu uçağı yüzlerce sivrisinek tarafından işgal edildi... Sosyal medyada gündem yarattı

    Meksika'nın Morelia kentinden Kaliforniya'nın Los Angeles kentine hareket eden bir yolcu uaçğı hareketli anlara sahne oldu. Yolcu Jose Javier Suarez Storyful'a yaptığı açıklamada, kabinde aşırı miktarda sivrisinek bulunduğunu ve yolcuların rahatsız olmasına rağmen uçağın seferine devam ettiğini söyledi. Suarez, uçağın yakıt ikmali sırasında kapısının açık bırakıldığını ve bunun böceklerin içeriye uçmasına neden olduğunu dile getirdi.

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    O anlar sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü sivrisineklerle doluuçakta yolculuk yapamayacaklarını ifade etti.

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    Meksika uçak
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