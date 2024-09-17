Havada kabus dolu anlar! Yolcu uçağı yüzlerce sivrisinek tarafından işgal edildi... Sosyal medyada gündem yarattı

Meksika'nın Morelia kentinden Kaliforniya'nın Los Angeles kentine hareket eden bir yolcu uaçğı hareketli anlara sahne oldu. Yolcu Jose Javier Suarez Storyful'a yaptığı açıklamada, kabinde aşırı miktarda sivrisinek bulunduğunu ve yolcuların rahatsız olmasına rağmen uçağın seferine devam ettiğini söyledi. Suarez, uçağın yakıt ikmali sırasında kapısının açık bırakıldığını ve bunun böceklerin içeriye uçmasına neden olduğunu dile getirdi.

O anlar sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü sivrisineklerle doluuçakta yolculuk yapamayacaklarını ifade etti.