Süpermarketin sandalyesinde vefat etti! Yanından geçip gittiler... 30 saat boyunca kimse fark etmeyince öylece kaldı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayvan'ın Changhua şehrindeki bir süpermarkete gelen 45 yaşındaki bir adam dinlenmek için sandalyeye oturdu ve orada hayatını kaybetti. Adam 30 saat boyunca sandalyede hareket etmedi ve çevredekilerin hiç dikkatini çekmedi. En sonunda bir itfaiyeci adamın sandalyede uzun süre hareket etmeden aynı pozisyonda oturduğunu fark edince kontrol etmek istedi ve adamın öldüğünü gördü.

GÜVENLİK KAMERASINDA SANİYE SANİYE GÖRÜLDÜ

15 Eylül öğle saatlerinde adamın süpermarkette bulunan sandalyeye oturduğu görülüyor. Telefonu masanın üzerine koyan adam ardından ise gözlerini kapatarak arkaya doğru yaslanıyor. Sürekli içeri girip çıkan başka müşteriler olmasına rağmen hiçbir kimse adamı kontrol etmiyor.

Bir itfaiyeci 16 Eylül akşam saat 20.00 civarında adamın uzun süre hareket etmeden aynı pozisyonda oturduğunu fark etti. Bu nedenle bir anormallik olabileceğinden şüphelendi ve adamın öldüğünü görünce hemen polise haber verdi. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken adamın ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılacağı bildirildi.