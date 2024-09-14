Minibüsünü çalan hırsızı durdurmak istedi! Kapının kolunu tutup bırakmayınca kilometrelerce sürüklendi... "Bez bebek gibi sürüklendim"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Sheffield şehrindeki evinin önünden aracı çalınan 30 yaşındaki Ryan Fox, hırsızı fark ettiğinde minibüsün sürücü kapısının koluna tutundu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Fox'un dakikalarca can havliyle tuttuğu yolcu kapısının yanında sürüklendiği görüldü.

Sürüklendiği anlarda hırsızla göz göze geldiklerini ifade eden Fox, "Sürüklenirken ona baktım. Gözlerimin içine baktı ve sonra hızlandı. Gerekirse beni öldüreceğini biliyordum. İçeri girmeye çalıştım ama daha hızlı gittiği için başaramadım" dedi.

Daha fazla dayanma gücü kalmadığını ifade eden Fox, "Park halindeki bir arabanın geldiğini gördüm ve tekerleğin altına girmek istemediğim için kendimi ittim. Daha fazla dayansaydım ölmüş olurdum. Beni durdurmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı" ifadelerini kullandı.