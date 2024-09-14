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    4. Minibüsünü çalan hırsızı durdurmak istedi! Kapının kolunu tutup bırakmayınca kilometrelerce sürüklendi... "Bez bebek gibi sürüklendim"

    Minibüsünü çalan hırsızı durdurmak istedi! Kapının kolunu tutup bırakmayınca kilometrelerce sürüklendi... "Bez bebek gibi sürüklendim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.09.2024 09:03
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    İngiltere'nin Sheffield şehrindeki evinin önünden minibüsü çalınan 30 yaşındaki Ryan Fox, hırsızı durdurmak için canla başla mücadele etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Fox, hırsızı durdurmak için yolcu kapısının koluna tutundu ve sokak boyunca dakikalarca sürüklendi. Bacaklarında ve ayaklarında üçüncü derece yanıklar oluşan Fox, "Bez bebek gibi sürüklendim. Hiç acıması yoktu" ifadelerini kullandı.

    Minibüsünü çalan hırsızı durdurmak istedi! Kapının kolunu tutup bırakmayınca kilometrelerce sürüklendi... "Bez bebek gibi sürüklendim"

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Sheffield şehrindeki evinin önünden aracı çalınan 30 yaşındaki Ryan Fox, hırsızı fark ettiğinde minibüsün sürücü kapısının koluna tutundu.

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    Güvenlik kamerası görüntülerinde Fox'un dakikalarca can havliyle tuttuğu yolcu kapısının yanında sürüklendiği görüldü.

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    Sürüklendiği anlarda hırsızla göz göze geldiklerini ifade eden Fox, "Sürüklenirken ona baktım. Gözlerimin içine baktı ve sonra hızlandı. Gerekirse beni öldüreceğini biliyordum. İçeri girmeye çalıştım ama daha hızlı gittiği için başaramadım" dedi.

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    Daha fazla dayanma gücü kalmadığını ifade eden Fox, "Park halindeki bir arabanın geldiğini gördüm ve tekerleğin altına girmek istemediğim için kendimi ittim. Daha fazla dayansaydım ölmüş olurdum. Beni durdurmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı" ifadelerini kullandı.

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