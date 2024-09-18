Sosyal medyadan bir gününü paylaştı! 'İşe gidiyorum, çalışıyorum, eve geliyorum' döngüsü devam etti: 'Sanırım benim bir hayatım yok'

Instagram'da bir gününü takipçileriyle paylaşmak için cep telefonuyla saatlerini kayıt altına almaya başlayan 'zombozo.3' isimli bir kullanıcı paylaşımıyla viral olmay başardı. Görüntülerde evde işine giden, işte çalıştıktan sonra yeniden evine döndüğünü dile getiren kullanıcı, "Sanırım benim bir hayatım yok" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Türkiye'ye hoş geldiniz" yorumunu ekledi. Bir başka kullanıcısı ise, "Türkiye gerçekleri" yorumunu yaptı.