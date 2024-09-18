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    4. Sosyal medyadan bir gününü paylaştı! 'İşe gidiyorum, çalışıyorum, eve geliyorum' döngüsü devam etti: 'Sanırım benim bir hayatım yok'

    Sosyal medyadan bir gününü paylaştı! 'İşe gidiyorum, çalışıyorum, eve geliyorum' döngüsü devam etti: 'Sanırım benim bir hayatım yok'

    18.09.2024 13:10
    İçerik devam ediyor
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.09.2024 13:10
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    Sosyal medyada 'Hayatımda 1 gün' içerikleri bir hayli popüler. Kullanıcılar 1 günlerini kaydederek sosyal medyadan paylaşırken 'zombozo.3' isimli bir kişi de akıma dahil olmak istedi. 1 gününü cep telefonuyla kaydeden adam, "İşe gidiyorum, çalışıyorum, eve geliyorum" diyerek günlerinin bu döngüde devam ettiğini söyledi. Kullanıcının, "Sanırım benim bir hayatım yok" sözü ise sosyal medyada gündem yarattı.

    Instagram'da bir gününü takipçileriyle paylaşmak için cep telefonuyla saatlerini kayıt altına almaya başlayan 'zombozo.3' isimli bir kullanıcı paylaşımıyla viral olmay başardı. Görüntülerde evde işine giden, işte çalıştıktan sonra yeniden evine döndüğünü dile getiren kullanıcı, "Sanırım benim bir hayatım yok" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Türkiye'ye hoş geldiniz" yorumunu ekledi. Bir başka kullanıcısı ise, "Türkiye gerçekleri" yorumunu yaptı.

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