Sosyal medya için dans videosu çeken gençlerin üzerine yıldırım düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi... "Çok korkunç"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde ismi açıklanmayan iki gencin kamera karşısına geçerek sosyal medya için dans videosu çektiği anlar yer aldı.

Ancak o anlarda gençlerin üzerine yıldırım düştü. Gençler büyük bir panik yaşarken görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Üzerine yıldırım düşen iki gencin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken kullanıcılar o anları yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok korkunç" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayattaki şansları" yorumunu yaptı.