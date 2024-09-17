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    4. Fiyatını duyan inanamadı! 'Kiralık mı satılık mı?' diye sormak zorunda kaldılar... İlan fiyatı 38 TL'ydi: 189 bin TL'ye 3 katlı ev satın aldı

    Fiyatını duyan inanamadı! 'Kiralık mı satılık mı?' diye sormak zorunda kaldılar... İlan fiyatı 38 TL'ydi: 189 bin TL'ye 3 katlı ev satın aldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.09.2024 09:09
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    Londra'da yaşayan George Laing isimli bir adam dünya genelinde satın alabileceği uygun fiyatlı mülkleri araştırmaya başladı. Sonunda ise mülkleri sadece 1 Euro'ya (yaklaşık 38 TL) satan Sicilya'daki bir kasabaya rastladı. Mülkü satın aldıktan sonra yaşadığı avantaj ve dezavantajlardan söz eden adamın paylaşımı sosyal medyayı salladı.

    Fiyatını duyan inanamadı! 'Kiralık mı satılık mı?' diye sormak zorunda kaldılar... İlan fiyatı 38 TL'ydi: 189 bin TL'ye 3 katlı ev satın aldı

    MYNET|DIŞ HABERLER Londra'da yaşayan George Laing isimli bir adam İngiltere'de evlerin en az 50 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 669 bin TL) olması üzerine dünya genelinde daha uygun fiyata mülklerin satıldığı yerleri araştırmaya başladı. Sonunda ise İtalya'nın Sicilya şehrinin Mussomeli kasabasında 1 Euro'ya (yaklaşık 38 TL) ilan fiyatıyla 3 katlı bir ev gördü.

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    Akan suyu veya elektriği olmayan üç katlı evi satın alan Laing, The Times'a yaptığı açıklamasında, "Serbest mülkiyet bana 1 Euro'ya mal oldu. Acentelik ücreti yaklaşık 500 Euro'ya (yaklaşık 19 bin TL) mal oldu. Ardından, birkaç hafta sonra, tapuların devri için yaklaşık 2.500 Euro (yaklaşık 94 bin 547 TL) ödedim. Bundan sonra enerji sertifikası ve kat planları için ücretler vardı, bu yüzden toplamda yaklaşık 5.000 (yaklaşık 189 bin TL) tuttu. Bu parayla Londra'da hiçbir şey elde edemezsiniz, bir garaj bile değil" dedi.

    "KÖPEKLER TARAFINDAN KOVALANIYORUM"

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    Evin satın alma ücretinin uygunluğu kadar mülkün dezavantajlı bazı durumları olduğunu dile getiren Laing, " İngiltere'den oraya ulaşmak için önce Palermo'ya uçuyorum ve ardından en yakın istasyona giden bir trene biniyorum. Sonrasında 610 metrelik bir yokuştan 10 km yürüyorum. Yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. Eşekler tarafından karşılanıyorum, köpekler tarafından kovalanıyorum. En büyük harcamam uçak bileti ve oteller oldu, bunlara şimdiye kadar 5 bin sterlin daha harcamışımdır" diye konuştu.

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