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    4. Akşam yemeğinde az pişmiş balık yedikten sonra dört uzvunu kaybetti! Elleri ve ayakları

    Akşam yemeğinde az pişmiş balık yedikten sonra dört uzvunu kaybetti! Elleri ve ayakları

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.09.2024 11:12
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Laura Barajas, San Jose'deki bir yerel pazardan balık satın aldıktan sonra akşam yemeğinde yemeye karar verdi. Ancak az pişmiş balık yedikten sonra parmakları ve ayakları siyaha dönen kadın trajik bir şekilde dört uzvunu kaybetti. Hastanede aylardır tedavi altında bulunan Barajas, solunum cihazına bağlı yaşıyor.

    Akşam yemeğinde az pişmiş balık yedikten sonra dört uzvunu kaybetti! Elleri ve ayakları

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Laura Barajas isimli bir kadın, San Jose'deki yerel bir pazardan balık satın aldıktan sonra az pişmiş Tilapia balığından kaynaklanan bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı.

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    Aylarca enfeksiyonla mücadele eden kadın hayat kurtarıcı bir ampütasyon geçirmek zorunda kaldı.

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    Barajas'ın arkadaşı olan Anna Messina News 19'a yaptığı açıklamasında, "Hepimiz için çok ağır oldu. Korkunç. Bu hepimizin başına gelebilirdi. Neredeyse hayatını kaybediyordu. Solunum cihazına bağlıydı. Parmakları siyahtı, ayakları siyahtı, alt dudağı siyahtı. Tam sepsis hastasıydı ve böbrekleri iflas ediyordu" ifadeleri kullandı.

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