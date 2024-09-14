Akşam yemeğinde az pişmiş balık yedikten sonra dört uzvunu kaybetti! Elleri ve ayakları

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Laura Barajas isimli bir kadın, San Jose'deki yerel bir pazardan balık satın aldıktan sonra az pişmiş Tilapia balığından kaynaklanan bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı.

Aylarca enfeksiyonla mücadele eden kadın hayat kurtarıcı bir ampütasyon geçirmek zorunda kaldı.

Barajas'ın arkadaşı olan Anna Messina News 19'a yaptığı açıklamasında, "Hepimiz için çok ağır oldu. Korkunç. Bu hepimizin başına gelebilirdi. Neredeyse hayatını kaybediyordu. Solunum cihazına bağlıydı. Parmakları siyahtı, ayakları siyahtı, alt dudağı siyahtı. Tam sepsis hastasıydı ve böbrekleri iflas ediyordu" ifadeleri kullandı.