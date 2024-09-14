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    4. Sokak ringe dönüştü! Trafik kavgasında işler kontrolden çıktı... Olaya 5 kişi karıştı: Zincirli testereyle böyle saldırdı

    Sokak ringe dönüştü! Trafik kavgasında işler kontrolden çıktı... Olaya 5 kişi karıştı: Zincirli testereyle böyle saldırdı

    14.09.2024 09:32
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.09.2024 09:32
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    İtalya'nın Sicilya bölgesinde iki grup arasında yaşanan kavga görüntüleri panik yaşattı. Görüntülerde öfkeli sürücüler zincirli testere ve merdivenle şiddetli bir kavgaya tutuştu. Diğer sürücülerin cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen kavga görüntülerdeki 5 kişiden 1'inin ağır yaralandığı belirtildi.

    MYNET|DIŞ HABERLER İtalya'nın Sicilya bölgesinde bir kavşalkta yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 kişi, 2 kişinin içinde bulunduğu bir bahçıvan arabasına çarptı. Akan trafikte yaşanan tartışmada taraflar araçlarından inince sesler yükseldi ve kavga bir anda şiddetlendi. 5 kişinin karıştığı kavgada merdiven ve zincirli testere ile iki grup birbirine saldırdı.

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    Yerel basında yer alan haberlere göre kavgada bir kişinin ağır bir şekilde yaralandığı ve en yakın hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

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    Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olaya karışan tüm kişilerin arandığını doğruladı.

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