Sokak ringe dönüştü! Trafik kavgasında işler kontrolden çıktı... Olaya 5 kişi karıştı: Zincirli testereyle böyle saldırdı

MYNET|DIŞ HABERLER İtalya'nın Sicilya bölgesinde bir kavşalkta yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 kişi, 2 kişinin içinde bulunduğu bir bahçıvan arabasına çarptı. Akan trafikte yaşanan tartışmada taraflar araçlarından inince sesler yükseldi ve kavga bir anda şiddetlendi. 5 kişinin karıştığı kavgada merdiven ve zincirli testere ile iki grup birbirine saldırdı.

Yerel basında yer alan haberlere göre kavgada bir kişinin ağır bir şekilde yaralandığı ve en yakın hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olaya karışan tüm kişilerin arandığını doğruladı.