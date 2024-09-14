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    4. Erken saatlerde başlayan derslerini böyle protesto ettiler! Müdürün evinin önüne kamp kurdular... "Geç kaldınız"

    Erken saatlerde başlayan derslerini böyle protesto ettiler! Müdürün evinin önüne kamp kurdular... "Geç kaldınız"

    14.09.2024 10:55
    İçerik devam ediyor
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.09.2024 10:55
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü öğrencilerin sabah erken saatlerde başlayan derslerini protesto etmek için buldukları çözüme ev sahipliği yaptı. Bir grup öğrenci okul müdürünün evinin önünde giderek orada kamp yaptı. Sabah "Günaydın. Geç kaldınız" diyerek karşılayan öğrencilerin şakası müdürü bir hayli eğlendirdi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde sabah derslerinin erken başlamasından şikayet eden bir grup öğrenci müdürlerinin evinin önünde kamp kurdu. O anlar, "Müdürümüz çok saate ders koyduğu için onu protesto ettik ve bahçesinde sabahladık" notunu ekledi.

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    Öğrencileri sabah erken saatlerde uyku tulumlarının içinde evinin bahçesinde gören müdür önce şaşırırken ardından ise kahkaha atarak saatine bakıp, "Geç kaldınız" dedi. Öğrencilerden biri ise, "Asıl siz geç kaldınız" diye tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Güzel tepki olmuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Öğrenciler zeki" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya Müdür
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