Erken saatlerde başlayan derslerini böyle protesto ettiler! Müdürün evinin önüne kamp kurdular... "Geç kaldınız"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde sabah derslerinin erken başlamasından şikayet eden bir grup öğrenci müdürlerinin evinin önünde kamp kurdu. O anlar, "Müdürümüz çok saate ders koyduğu için onu protesto ettik ve bahçesinde sabahladık" notunu ekledi.

Öğrencileri sabah erken saatlerde uyku tulumlarının içinde evinin bahçesinde gören müdür önce şaşırırken ardından ise kahkaha atarak saatine bakıp, "Geç kaldınız" dedi. Öğrencilerden biri ise, "Asıl siz geç kaldınız" diye tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Güzel tepki olmuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Öğrenciler zeki" yorumunu yaptı.