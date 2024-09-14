Köpeğinin doğum gününü Boğaz'da yatta kutladı! Saati 1900 TL... Sosyal medyadan yorum yağdı: "Bizim böyle doğum günümüz olmadı"

Sosyal medyadan paylaşılan bir doğum günü partisi görenleri bir hayli şaşırttı. Görüntülerde isminin Bobo olarak açıklandığı bir köpek için Boğaz'da yatta düzenlenen organizasyon yer aldı. Organizasyonun saatinin 1900 TL olduğunu ifade eden kullanıcı, "Köpeğimizin doğum gününü yatta kutladık. Bobo'yla güzel anılar biriktirebilmek için ona böyle bir sürpriz yaptım. Yata biner binmez Bobo çok heyecanlandı. Masa hazırlandıktan sonra biraz daha keyif yapıp havanın kararmasını bekledik" dedi.

Köpeğinin koyu bir Beşiktaşlı olduğunu ve ona Beşiktaş stadını gösterdiğini ifade eden kullanıcı, "İyi ki doğdun sesleri yükselmeye başladı ve Bobo çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum ve bebeğini yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bizim böyle doğum günümüz olmadı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kıskandım resmen" yorumunu yaptı.