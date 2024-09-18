Oğlunu aldatan gelinini arabada başka bir erkekle yakalayan kayınvalide öfkeden deliye döndü! "Bunu oğluma nasıl yaparsın"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir kadının kocasını aldatırkan kayınvalidesine yakalandığı anlar yer aldı. Yolun ortasında gelinini başka bir adamın arabasında gören kayınvalide bir süre duruma anlam veremedi ardından ise aracın kapısını açarak gelinini saçından yakalayıp araçtan indirmeye çalıştı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Kayınvalidesinin kendisine saldırması üzerine gelin "Oğlunuzun bana nasıl davrandığını biliyor musunuz?" diyerek savunmaya geçti. Kayınvalide ise gelinine "Bunu oğluma nasıl yaparsın" diyerek tepki gösterdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra yorumlar da beraberinde geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eğer partneriniz iyi değilse boşanabilir ve yeni bir aile bulabilirsiniz. Evlilikte aldatmak yanlıştır. Her ne sebeple olursa olsun." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kayınvalide çok gerilmiş" yorumunu yaptı.