Bahçe tadilatı için gelmişlerdi! Onlarca çocuğun cansız bedenini buldular... "Vampir karşıtı cenaze töreni" bulguları: Kafaları kesildi, yüzüstü taşlarla bastılarak gömüldüler

MYNET|DIŞ HABERLER Polonya'nın Chelm bölgesindeki Uniate Piskoposluk Sarayı'nda gerçekleştirilen tadilat sırasında 13. yy'a ait olduğu düşünülen insan kalıntıları bulundu. Kalıntıların ağaç köklerinin temizlenmesi işlemi sırasında işçiler tarafından bulunduğunu ifade eden kazıya öncülük eden Lublin Voyvodalığı Anıt Koruma Görevlisi arkeolog Dr. Stanisław Gołub yaptığı açıklamada,"Gömü, vampir karşıtı uygulamaların izlerini açıkça gösteriyor." dedi.

Golub ve ekibi bölgede araştırmalarını derinleştirirken bulunan onlarca cansız bedenin çocuklara ait olduğunu ve vampir karşıtı cenaze törenin özelliklerini taşıdığını söyledi. Jam Press'in haberine göre, kemiklerin bulunduğu toprak ve ilişkili çanak çömlek parçalarına bakılarak, ölülerin yeniden canlanmasını önlemek için önlemlerin alındığı 13. yüzyıla ait olduğu iddia edildi.

Araştırmacılar şu anda o dönemdeki cenaze törenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için kalıntıları analiz ediyor. İlk bulgularda çocukların başlarının kesildiği ve gövdelerine taşlar konularak gömüldüğü söylendi.