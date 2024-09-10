Adidas'ın Terrex serisi outdoor ayakkabılarında %30'a varan indirimler

Doğada vakit geçirmeyi sevenler bilir, kaliteli ve dayanıklı bir outdoor ayakkabıyla açık havada geçirilen her dakika hem konforlu hem de son derece keyiflidir. Siz de ister yazın ister kışın açık havada geçirdiğiniz vakitleri daha eğlenceli, stil sahibi ve güvenli kılmak isterseniz kaliteli bir outdoor ayakkabı tercih etmelisiniz. "Hangi markayı alsam, nereden uyguna bulabilirim?" gibi sorular aklınızı karıştırıyorsa, doğru yerdesiniz. Kalitesiyle öne çıkan, outdoor tutkunlarının favorisi Adidas'ın Terrex serisi ayakkabıları kısa süreliğine indirime girdi. Sizin için o modelleri seçtik...

1. Adidas Terrex Unity Lea Low Outdoor Ayakkabı, Unisex Yetişkin

Kullanıcılar ne diyor?

"Kalıp olarak bir veya yarım numara büyük alınmalı gerçekten kalite ve duruşu çok iyi."

"Ayakkabı oldukça rahat. Kalıp olarak ne çok dar, ne de geniş olması gerektiği gibi. Rahat olsun, ayağımı sıkmasın, kafam rahat olsun diyorsanız bir beden büyüğünü alabilirsiniz. Kullanımına gelirsek ayakkabı geldiği gibi yağmurlu havada deneme fırsatım oldu. Çok aşırı yağmur yağan bir bölgedeyseniz bu ayakkabı sizin için uygun olmayabilir ama İstanbul gibi ara sıra ve kısa süreli yağmur yağan bölgeler için oldukça ideal. Soğuk havalarda ön kısmı kapalı olduğu için oldukça sıcak tutuyor. Tabanı da çoğu zeminde kaymıyor. Tek sorunu ön kısmı giydikçe kırışıyor uzun süre kullanımdan sonra kötü bir görüntü oluşturabilir. Onu da kalıba koyarak bekleterek önüne geçebilirsiniz. Fiyat olarak oldukça güzel bir ürün tavsiye ediyorum. Ayaklarım biraz geniş normalde 44 numara giyiyorum. Rahat olması açısından 44 2/3 numara aldım. Fikir versin diye belirtiyorum."

2. Adidas Terrex Soulstride R.Rdy Outdoor Ayakkabı

Dayanıklı ve su geçirmez özelliklere sahip Adidas Terrex Soulstride R.Rdy Outdoor Ayakkabı, outdoor aktivitelerde rahatlıkla kullanılması için üretilmiş. Üst kısmı nefes alabilir malzemeden yapılan bu ayakkabı hava akışını sağlayarak ayakları kışın sıcak yazın serin tutar. Kauçuk tabanı sayesinde iyi bir tutuş ve zemin kavramı sunar. Adidas kalitesi ve şıklığıyla dikkat çeken bu ayakkabı, outdoor tutkunları için harika bir seçenek.

3. Adidas Terrex Tracerocker 2 W Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Adidas Terrex çok başarılı bir performans ayakkabısı."

"Burun kısmı geniş. Özellikle taraklı ayaklar için rahat. Erkekler de kullanabilir. Oldukça hafif. Su geçirir yani Terrex ama GTX değil. Amazon yine efsane, 24 saat geçmeden sipariş teslim edildi."

4. Adidas Terrex Tracerocker 2 W Spor Ayakkabı

Dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup uzun süreli kullanım için uygundur. Ayakkabının üst kısmı nefes alabilir özelliktedir ve ayakların serin kalmasını sağlar. Yumuşak yastıklama ile konforlu bir yürüyüş sağlar. Ayrıca ayak bileği ve topuk desteği sunar. Adidas'ın özel Traxion tabanı sayesinde iyi bir zemin tutuşu ve çekiş sağlar, kaymayı önler. Spor ve şık tasarımıyla outdoor aktivitelerinde ve günlük kullanımda tercih edilebilir bir görünüme sahiptir.

5. Adidas AlphaBounce + Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Ayakkabı harika. Yarım beden büyük almalısınız.

"Herhangi bir defosu yok. Güzel kalıp. Tavsiye ederim."

6. Adidas Terrex Voyager 21 Ayakkabı

Hafif ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan Adidas Terrex Voyager 21 Ayakkabı, su geçirmez özelliği sayesinde ıslak havalarda ve zeminlerde rahatlıkla kullanılabilir. Ayakkabının üst kısmı nefes alabilir özelliktedir. Ayrıca markanın özel Traxion tabanı sayesinde iyi bir zemin tutuşu ve çekiş sağlayan ayakkabı her zeminde güvenli yürüyüş deneyimi sunar.

7. Adidas Terrex AX2S Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok beğendim, gerçekten çok rahat. Tabanı sert, bir koşu ayakkabısı gibi değil. Fakat bu sertlik sizi rahatsız etmiyor, aynı zamanda yumuşak da. Rengine bayıldım. İndirimde almıştım fiyatını çok iyi karşılıyor."

"Yıllardır Adidas marka ayakkabı almıyordum, bu ayakkabıyı aldığıma değdi. gerçekten çok hafif ve şık bir ayakkabı. Uzun saatler boyunca giymeme rağmen ayağımda herhangi bir rahatsızlık oluşturmuyor."

Bu içerik 10 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.