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    4. Her satırı korkunç! Birliktelik yaşamak istemeyen sevgilisinin cinsel organına çamaşırı suyu döküp kesmeye çalıştı... Taciz iddialarına kimse inanmadı

    Her satırı korkunç! Birliktelik yaşamak istemeyen sevgilisinin cinsel organına çamaşırı suyu döküp kesmeye çalıştı... Taciz iddialarına kimse inanmadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.09.2024 08:32
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    İngiltere'nin Hastings bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Marlena Meczynska-Shiibashi, erkek arkadaşının uyuduğu sırada üzerine çamaşır suyu dökerek vahşice saldırdı ve sevgilisinin cinsel organını kesmeye çalıştı. O anlarda adam büyük bir acıyla uyanırken Shiibashi, sevgilisinin kendisine tacizde bulunduğu için kendisini savunduğunu iddia etti. Ancak Shiibashi'nin ifadesine kimse inanmadı.

    Her satırı korkunç! Birliktelik yaşamak istemeyen sevgilisinin cinsel organına çamaşırı suyu döküp kesmeye çalıştı... Taciz iddialarına kimse inanmadı

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Hastings bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Marlena Meczynska-Shiibashi isimli bir piyano öğretmeni sevgilisinin kendisiyle cinsel birliktelik yaşamayı reddetmesi üzerine öfkeden deliye döndü. Adamın uyuduğu sırada önce cinsel organına çamaşır suyu döktü ardından ise bıçağı uyluklarına sapladı.

    KORKU FİLMİ GİBİ

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    İsmi açıklanmayan erkek arkadaş mahkemedeki ifadesinde, "Panik içinde uyandım. Tuvaletimi yaptığımı düşünmüştüm. Yaradan akan kan olduğunu ancak aşağıya baktığımda anlayabildim. Sonra ona baktım ve yüzünün tamamen öfkeyle dolu olduğunu ve elinde bir bıçak tuttuğunu gördüm. Bıçakla bana doğru geliyordu. Kendimi bir kartonla savunmaya çalıştım" dedi.

    Meczynska-Shiibashi, yargılanması sırasında yalnızca kendini savunan bir cinsel taciz mağduru olduğunu iddia etmişti; ancak jüri onun hikayesine ikna olmamıştı ve onu Şubat ayındaki duruşmada suçlu bulmuştu. 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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    İngiltere çamaşır suyu cinsel organ
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