Her satırı korkunç! Birliktelik yaşamak istemeyen sevgilisinin cinsel organına çamaşırı suyu döküp kesmeye çalıştı... Taciz iddialarına kimse inanmadı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Hastings bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Marlena Meczynska-Shiibashi isimli bir piyano öğretmeni sevgilisinin kendisiyle cinsel birliktelik yaşamayı reddetmesi üzerine öfkeden deliye döndü. Adamın uyuduğu sırada önce cinsel organına çamaşır suyu döktü ardından ise bıçağı uyluklarına sapladı.

KORKU FİLMİ GİBİ

İsmi açıklanmayan erkek arkadaş mahkemedeki ifadesinde, "Panik içinde uyandım. Tuvaletimi yaptığımı düşünmüştüm. Yaradan akan kan olduğunu ancak aşağıya baktığımda anlayabildim. Sonra ona baktım ve yüzünün tamamen öfkeyle dolu olduğunu ve elinde bir bıçak tuttuğunu gördüm. Bıçakla bana doğru geliyordu. Kendimi bir kartonla savunmaya çalıştım" dedi.

Meczynska-Shiibashi, yargılanması sırasında yalnızca kendini savunan bir cinsel taciz mağduru olduğunu iddia etmişti; ancak jüri onun hikayesine ikna olmamıştı ve onu Şubat ayındaki duruşmada suçlu bulmuştu. 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.