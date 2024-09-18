230 kiloluk halter bir anda boğazına düştü! Kabus dolu dakikalar: Kendi boğulma anları saniye saniye kaydetti... Birkaç adım ötedekiler bile hemen fark etmedi

MYNET|DIŞ HABERLER Tayvan'ın Taoyuan kentindeki bir spor salonunda antrenman yapan ismi açıklanmayan bir kişi korkunç anlar yaşadı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde adamın ağırlık kaldırmaktan yorularak mola verdiği görüldü. Ancak 230 kiloluk halter çubuğu bir anda adamın boynuna doğru kaydı. Nefessiz kalan adam halteri uzun bir süre kaldırmayı başaramadı.

Spor salonundaki diğer kişiler ise bu korkunç durumu hemen fark etmedi ve rahat bir şekilde egzersizlerine devam etti.

Ancak haltercinin bacakları oksijen eksikliğinden dolayı seğirmeye başladığında bir şeylerin ciddi şekilde ters gittiğini anladılar.

İki kişinin yardımıyla halter kaldırıldı. Genç adam yerel bir hastanede tedavi altına alındı.