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  4. 230 kiloluk halter bir anda boğazına düştü! Kabus dolu dakikalar: Kendi boğulma anları saniye saniye kaydetti... Birkaç adım ötedekiler bile hemen fark etmedi

230 kiloluk halter bir anda boğazına düştü! Kabus dolu dakikalar: Kendi boğulma anları saniye saniye kaydetti... Birkaç adım ötedekiler bile hemen fark etmedi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.09.2024 15:05
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Tayvan'daki bir spor salonunda antrenman yapan bir kişinin kaydettiği görüntüler kabus dolu anlar yaşattı. Görüntülerde 230 kiloluk bir halterle antrenman yapan adam yorulunca dinlenmek istedi. Ancak işler hesapladığı gibi gitmedi ve halter adamın boğazına düştü. Ağırlığı üzerinden kaldıramayan adam bir süre nefes alamadı. Birkaç adım ötedekiler bile hemen fark etmedi. Dakikalar sonra adam çevredekilerin yardımıyla kurtulabildi.

230 kiloluk halter bir anda boğazına düştü! Kabus dolu dakikalar: Kendi boğulma anları saniye saniye kaydetti... Birkaç adım ötedekiler bile hemen fark etmedi

MYNET|DIŞ HABERLER Tayvan'ın Taoyuan kentindeki bir spor salonunda antrenman yapan ismi açıklanmayan bir kişi korkunç anlar yaşadı.

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Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde adamın ağırlık kaldırmaktan yorularak mola verdiği görüldü. Ancak 230 kiloluk halter çubuğu bir anda adamın boynuna doğru kaydı. Nefessiz kalan adam halteri uzun bir süre kaldırmayı başaramadı.

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Spor salonundaki diğer kişiler ise bu korkunç durumu hemen fark etmedi ve rahat bir şekilde egzersizlerine devam etti.

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Ancak haltercinin bacakları oksijen eksikliğinden dolayı seğirmeye başladığında bir şeylerin ciddi şekilde ters gittiğini anladılar.

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İki kişinin yardımıyla halter kaldırıldı. Genç adam yerel bir hastanede tedavi altına alındı.

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sosyal medya Tayvan spor salonu
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