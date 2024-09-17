Ayrı yaşadığı karısı barışma teklifini reddedince cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı! "Her yer kan içindeydi"

MYNET|DIŞ HABERLER Çekya'da yaşayan Olekandr S. isimli bir adam ayrı yaşadığı eşini ziyarete gitti. Kadının kendisine dönmeyi reddetmesi üzerine öfkelenen Olekandr, onu neredeyse öldürecek korkunç saldırı gerçekleştirdi. Karısını yatağa kollarından ve ayaklarından koli bandıyla bağlayan Olekandr daha sonrasında ise kadının cinsel organına havai fişek yerleştirerek ateşledi.

Mahkemede, kadının korkunç yaralar aldığı ve aşırı kan kaybettiği, ancak Pilsen Üniversitesi Hastanesi'ndeki cerrahların becerileri sayesinde hayatta kaldığı ifade edildi.

KORKUNÇ GÜNÜ BÖYLE ANLATTI

İsmi açıklanmayan eş mahkemede olay gününe ilişkin olarak verdiği ifadesinde, "Yatağa fırlatıldım, yüzüstü yatıyordum. İç çamaşırımı kenara itti ve maytapları içine koyup yaktı. Bir patlama oldu, kanım akıyordu. Sonra ağzımı açtı ve beni çözdü" dedi.

Oleksandr, saldırı nedeniyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak mahkemede eşine zarar verme amacının olmadığını söyledi.

Saldırgan adam, "Yatağa uzandı, onu bağladım ve bir ağızlık taktım ve direnmedi. Yatağın yanındaki çantada bir havai fişek vardı, onu çıkarıp içine soktum. O zamanlar bana komik gelmişti. Ama ağzındaki ağızlık çıktığı için onu çıkarmamı istedi, çığlık attı. Karanlıktı, çakmakla ışık tutmak istedim ve havai fişek patladı. Şok oldum ve ne yapacağımı bilemedim. Orada duruyordum. Havai fişeği çıkarmaya gittiğimde patladı" ifadelerini kullandı.