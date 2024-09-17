Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Ayrı yaşadığı karısı barışma teklifini reddedince cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı! "Her yer kan içindeydi"

    Ayrı yaşadığı karısı barışma teklifini reddedince cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı! "Her yer kan içindeydi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.09.2024 08:14
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çekya'da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Ukrayna uyruklu Olekandr S., ayrı yaşadığı eşinin barışma teklifini reddetmesi üzerine korkunç bir intikam planı hazırladı. Eşinin evine giden adam onun cinsel organına havai fişek yerleştirip patlattı.

    Ayrı yaşadığı karısı barışma teklifini reddedince cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı! "Her yer kan içindeydi"

    MYNET|DIŞ HABERLER Çekya'da yaşayan Olekandr S. isimli bir adam ayrı yaşadığı eşini ziyarete gitti. Kadının kendisine dönmeyi reddetmesi üzerine öfkelenen Olekandr, onu neredeyse öldürecek korkunç saldırı gerçekleştirdi. Karısını yatağa kollarından ve ayaklarından koli bandıyla bağlayan Olekandr daha sonrasında ise kadının cinsel organına havai fişek yerleştirerek ateşledi.

    1

    Mahkemede, kadının korkunç yaralar aldığı ve aşırı kan kaybettiği, ancak Pilsen Üniversitesi Hastanesi'ndeki cerrahların becerileri sayesinde hayatta kaldığı ifade edildi.

    KORKUNÇ GÜNÜ BÖYLE ANLATTI

    2

    İsmi açıklanmayan eş mahkemede olay gününe ilişkin olarak verdiği ifadesinde, "Yatağa fırlatıldım, yüzüstü yatıyordum. İç çamaşırımı kenara itti ve maytapları içine koyup yaktı. Bir patlama oldu, kanım akıyordu. Sonra ağzımı açtı ve beni çözdü" dedi.
    Oleksandr, saldırı nedeniyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak mahkemede eşine zarar verme amacının olmadığını söyledi.

    Saldırgan adam, "Yatağa uzandı, onu bağladım ve bir ağızlık taktım ve direnmedi. Yatağın yanındaki çantada bir havai fişek vardı, onu çıkarıp içine soktum. O zamanlar bana komik gelmişti. Ama ağzındaki ağızlık çıktığı için onu çıkarmamı istedi, çığlık attı. Karanlıktı, çakmakla ışık tutmak istedim ve havai fişek patladı. Şok oldum ve ne yapacağımı bilemedim. Orada duruyordum. Havai fişeği çıkarmaya gittiğimde patladı" ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    Kıl dönmesi komaya soktu! Yaşama şansı sadece %4 denildi

    Kıl dönmesi komaya soktu! Yaşama şansı sadece %4 denildi

     Simpsonlar Baltimore köprüsünün çökeceğini de mi bildi?

    Simpsonlar Baltimore köprüsünün çökeceğini de mi bildi?

     Sadece kadınlara özel eğlence merkezi sosyal medyada gündem oldu

    Sadece kadınlara özel eğlence merkezi sosyal medyada gündem oldu

     İki genç kadını evlerine kadar takip etti! "Apartmanın içinde dolaşıyordu"

    İki genç kadını evlerine kadar takip etti! "Apartmanın içinde dolaşıyordu"

     Sözleri tepki çekti! "Parası olmayan erkek eldivenle bile sevilmez"

    Sözleri tepki çekti! "Parası olmayan erkek eldivenle bile sevilmez"
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    Çekya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Mehmet Şimşek 'istifa' iddiaları için açtı ağzını yumdu gözünü

    Mehmet Şimşek 'istifa' iddiaları için açtı ağzını yumdu gözünü

    Fatih Portakal'dan canlı yayında asgari ücret çıkışı! Hem minimum beklentisini hem de 'insafa gelirlerse' diyerek en yüksek oranı duyurdu

    Fatih Portakal'dan canlı yayında asgari ücret çıkışı! Hem minimum beklentisini hem de 'insafa gelirlerse' diyerek en yüksek oranı duyurdu

    Kurye, kucağında çocuğu olan anneyi taciz etti! Linç edilmek istendi

    Kurye, kucağında çocuğu olan anneyi taciz etti! Linç edilmek istendi

    Skandal pankartı görünce oyundan kendi attırdı!

    Skandal pankartı görünce oyundan kendi attırdı!

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    Birliktelik yaşamak istemedi! Cinsel organına...

    Birliktelik yaşamak istemedi! Cinsel organına...

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.