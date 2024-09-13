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    4. Türkiye'de Fransızca öğretmenliği yapmak için gelen Fransız'ın mutluluğu sosyal medyada gündem yarattı! 'Yeni bir hayat başlıyor' dedi... Türkler yorumlara akın etti

    Türkiye'de Fransızca öğretmenliği yapmak için gelen Fransız'ın mutluluğu sosyal medyada gündem yarattı! 'Yeni bir hayat başlıyor' dedi... Türkler yorumlara akın etti

    13.09.2024 15:24
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.09.2024 15:24
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    Fransız bir adam sosyal medyadan yaptığı paylaşımında İzmir'de bir lisede Fransa'da öğretmenlik yapmak için çalışma vizesinin geldiğini söyledi. Türkiye'de öğretmenlik yapmak için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Fransız adamın paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı. Türk sosyal medya kullanıcıları genç adamın paylaşımını adeta yorum yağmuruna tuttu.

    Sosyal medyada bir Fransız adamın yaptığı paylaşım kullanıcıların ilgisini çekti. Fransızca öğretmeni olarak Türkiye'de çalışma hayatına hazırlandığını dile getiren adam, "Arkadaşlar çok çok memnunum. Şu an Paris Türk konsolosluğuna gidiyorum. Çalışma vizemi aldıktan sonra İzmir'e dönüp artık yeni işime başlayabileceğim. Bildiğiniz gibi orada 1 sene boyunca bir lisede Fransızca öğretmeni olarak çalışacağım. Yani benim için yeni bir hayat başlıyor. Hadi İzmir'de görüşmek üzere" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve bebeğini yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Belli bir zaman sonra pişman olacaksın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcı ise, "Emin misin?" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Fransa
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