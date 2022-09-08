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Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu? Yüzük çıktı mı? İşte ilk açıklama

08.09.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise'nin konserinde şarkı söylerken ağlaması olay oldu. Duygusal anlar yaşayan Hadise'nin yeni evlendiği Mehmet Dinçerler ile ayrılık aşamasında olduğu ve yüzükleri çıkardıkları iddiaları gündeme geldi. İkili arasındaki 'kriz' iddialarına ilk yanıt yakın kaynaklardan geldi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu? Yüzük çıktı mı? İşte ilk açıklama

Hadise Kaan Yıldırım ile birlikteyken klibini çektiği 'Küçük Bir Yol' şarkısının sahnede söylerken ağladı. Bu anlar günlerdir çeşitli iddialara konu oluyor. En dikkat çeken iddia ise Hadise'nin yeni evlendiği Mehmet Dinçerler ile ilişkisinde kriz yaşadığı...

Dinçerler önceki gün yeni mekanının açılışını gerçekleştirdi. Bu özel günde Dinçerler'in yanında eşi Hadise yoktu. Dinçerler'in parmağında alyansının da olmaması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi.

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Habertürk'ün haberine göre; söylentilerin ardından Hadise'nin yakın çevresindeki bir kaynak, “Her şey yolunda” diyerek, söz konusu iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirtti.

Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken ağlamaya başladı! Şarkıya devam edemediHadise 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken ağlamaya başladı! Şarkıya devam edemedi


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Hadise Mehmet Dinçerler hadise kaan
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